La intel·ligència artificial ja pot predir si patiràs una aturada cardíaca i quan

Un noubasat en laés capaç de predir, amb bastanta més precisió que un metge, si un pacient podria morir d'unai quan, segons publiquen uns investigadors a la revista Nature Cardiovascular Research. La tecnologia, obra de científics de ladels Estats Units, fa servir imatges en brut dels cors malalts i es fixa en els antecedents dels pacients i aconsegueix resultats que poden revolucionar la presa de decisions clíniques i augmentar lade les arrítmies cardíaques sobtades i letals, una de les"La mort sobtada cardíaca causada per una arrítmia representa fins ali sabem poc sobre per què passa o com saber qui està en risc", explica una de les investigadores,, professora d'Enginyeria Biomèdica i Medicina. "Hi ha pacients que poden tenir un risc baix de mort sobtada cardíaca i que es posenque potser no necessiten, i després hi ha pacients d'alt risc que no reben el tractament que necessiten i podrien morir en la flor de la vida -afegeix-. El que el nostrepot fer és determinar qui està en risc de mort cardíaca i quan es produirà, la qual cosa permet als metges decidir exactament el que cal fer".Els cientítics estatunidencs son els primers a utilitzarper a construir una avaluació de supervivència personalitzada per a cada pacient amb malaltia cardíaca. Aquestes mesures proporcionen amb gran precisió lacardíaca al llarg dei quan és més probable que ocorri. La tecnologia es diu. El nom fa referència a la cicatrització cardíaca causada per la malaltia que sovint acaba provocant arrítmies letals. Una cicatrització que, precisament, és la clau de les prediccions de l'algoritme que han desenvolupat.L'equip va utilitzar imatges cardíaques amb contrast per veure la distribució de les cicatrius de centenars dei fer un algoritme que detectés patrons i relacions no visibles a simple vista. L'actual anàlisi d'imatges cardíaques clíniques només extreude les cicatrius, com el volum i la massa. En aquest treball, "les imatges contenen-afirma un altre dels autors,, antic estudiant de doctorat del Johns Hopkins-. Aquesta cicatrització pot estar distribuïda de diferents maneres i diu alguna cosa sobre les possibilitats de supervivència d'un pacient. Hi ha informació oculta en ella".Els investigadors van entrenar una segona xarxa neuronal perquè aprengués a partir de 10 anys de dades clíniques estàndard de pacients, 22. Les prediccions dels algoritmes no només van ser significativament més precises que les dels metges, sinó que van ser validades en proves ambamb diferents historials cardíacs i dades d'imatge, cosa que suggereix que"Això té el potencial de modelar significativament la presa de decisions clíniques en relació amb el risc d'arrítmia i representa unper a portar el pronòstic de la trajectòria del pacient a l'-assenyala, que també és codirectora de l'Aliança per a la Innovació en Diagnòstic i Tractament Cardiovascular-. És l'epítom de la tendència a fusionar la intel·ligència artificial, l'enginyeria i la medicina com a".. Segons Trayanova, el concepte d'aprenentatge profund podria desenvolupar-se per a altres camps de la medicina que depenen del diagnòstic visual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor