Una dona roba una jaqueta al Museu Picasso de París i se l'arregla a mida

Els museus són sovint protagonistes de crítiques per les seves exposicions. A París, i concretament als'ha viscut una escena sorprenent. Actualment hi exposa la sevai una de les peces, Old masters, consisteix en unaamb postals a les butxaques.Ningú no se'n va adonar fins a l'hora de tancar les portes al vespre i revisant les càmeres de seguretat van poder comprovar com una dona havia agafat la jaqueta i se l'havia posatLa mateixa dona va tornar uns dies després al museu Picasso i la policia la va. Ella va assegurar que no sabia que es tractava d'una obra d'art i. A més, però, la senyora va portar la jaqueta al modista perAquest vacentrímetres de lai de lesL'autor de l'obra va assegurar al diari Ara que no es tracta de cap innocentada. "Encara no he vist la jaqueta i no sé quin grau de tuneig li han fet. No sé si només han modificat les mànigues o hi ha més detalls", assegura Vilanova.

