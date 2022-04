Sis vins catalans entre els millors segons la premsa anglesa

Juvé i Camps Singular

Augustí Torelló Mata Brut Reserva

Castell de Perelada Brut Reserva

Jean Leon Vinya Gigi Chardonnay

Loxarel A Pèl

Jean Leon Vinya Le Havre

, periodista de vins freelance que sovint escriu pel diari de vins de referència anglès, ha publicat una selecció dels 20 millors vins per sota de les 20 lliures, uns 24 euros. Des d'escumosos fins a vins de Jerez, passant per negres de guarda, l'autor selecciona 20 vins espanyols i els anomena "".L'autor explica a l'article que "Espanya sempre ha ofert una gran relació qualitat-preu, però continua sent". Comenta que tot i ser molt conegut pels seus vins de Rioja, a l'Estat també s'elaboren grans vins escumosos amb el mètode tradicional de la, i lloa també els, elsi els "" elaborats ambDels 20 vins escollits, hi ha. Concretament, ha escollit, Juvé Camps, Agustí Torelló Mata i Perelada,(la gran triomfadora de la selecció) i un deUn xarel·lo 100%, de vinya ecològica, amb 36 mesos de criança en ampolla. En destaca les notes de fruita blanca i de brioixeria.Cupatge de les tres varietats tradicionals provinents de vinyes ecològiques de 30-40 anys. "Subtils aromes a poma verda, pastisseria d'albercoc i llimona madura", comenta l'autor.Un escumós DO Cava elaborat amb el mètode tradicional i raïms xarel·lo, macabeu i parellada, del que en destaca sobretot la seva relació qualitat preu (parla de 7,99 lliures).L'autor parla de "brillants aromes cítrics de llimona i llima, amb un toc de vainilla i notes de pebre. Agradable frescor i empenta en boca, amb molta fruita: pinya, llimona, un toc de plàtan". Un vi fet amb una vinya de chardonnay plantada el 1971.L'autor destaca una poma madura exuberant d'aquest xarel·lo fermentat i envellit en gerres de fang, sense filtrar i sense afegir sulfurós amb un nas que defineix com a "salvatge"...Un cupatge de cabernet sauvignon amb un 15% de cabernet franc, de producció limitada d'una vinya de 16ha plantada el 1968. Destaca les "aromes especiades a fruits negres, amb notes de pruna i fruits vermells, pebre negre i un toc salat".

