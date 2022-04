El Kremlin recluta soldats retirats per reforçar l’ofensiva del Donbass

Serhiy Gaidai, ha reclamat a la ciutadania que fugi i ha anunciat que posarà a la seva disposició nou trens d'evacuació. La viceprimera ministra d'Ucraïna, Iryna Vereshchuk, també ha comunicat l'obertura de nou corredors humanitaris. Només aquest dissabte, van fugir del país 4.532 persones, segons fonts institucionals.



Aquest diumenge també hi ha hagut un bombardeig rus a Derhachi, a la província de Khàrkiv, que ha deixat dos morts segons ha explicat el governador regional, Oleh Sinegubov, al seu canal de Telegram. A Buzova, regió de Kíiv, les autoritats locals han anunciat la troballa d'una nova fossa comuna. Encara no ha transcendit el recompte total de morts, però la notícia se suma a la llista de fosses trobades els darrers dies.



Guerra a Ucraïna El Ministeri de Defensa ucraïnès assegura haver trobat 132 cadàvers de civils a Makariv Les autoritats del país informen que els cossos s'han trobat "torturats" i "assassinats"



La fiscal general d'Ucraïna, Iryna Venediktova, ha afirmat que ja han identificat almenys 500 persones sospitoses d'haver comès crims de guerra en una entrevista a Sky News. Venediktova ha detallat que s'han documentat almenys 5.600 possibles casos, inclòs l'atac aquesta setmana a l'Odessa, està en toc de queda fins dilluns, el dia que fa anys que va ser alliberada dels nazis per l'Exèrcit Roig. Un símbol per als russos que, avui, l'amenacen amb atacs. , ha reclamat a la ciutadania que fugi i ha anunciat que posarà a la seva disposiciótrens d'evacuació. La viceprimera ministra d'Ucraïna,, també ha comunicat l'obertura de. Només aquest dissabte, van fugir del país, segons fonts institucionals.Aquest diumenge també hi ha hagut un, a la província de, que ha deixatsegons ha explicat el governador regional,, al seu canal de Telegram. A, regió de Kíiv, les autoritats locals han anunciat la troballa d'una. Encara no ha transcendit el recompte total de morts, però la notícia se suma a la llista de fosses trobades els darrers dies.La fiscal general d'Ucraïna,, ha afirmat que ja han identificat almenysen una entrevista a Sky News. Venediktova ha detallat que s'han documentat almenys 5.600 possibles casos, inclòs l'atac aquesta setmana a l' estació de trens de Kramatorsk , on van morir 50 persones. Mentrestant, a la vorera del Mar Negre, la localitat d', està enfins dilluns, el dia que fa anys que va serper l'Exèrcit Roig. Un símbol per als russos que, avui, l'amenacen amb atacs.

Aquest dissabte ens en vam anar a dormir amb la notícia que el primer ministre britànic,, s'afegia a la llista de representants internacionals que aquests dies visiten Ucraïna, el mateix dia que elfeia públic un nou organigrama en la cúpula militar de les seves tropes a l'ofensiva. L'escollit per a liderar l'"operació especial" és, un general acusat d'haver ordenatdurant la, en què els russos van fer costat al règim de. No és d'estranyar, doncs, que Jonshon hagi promès aquest dissabte al seu homòleg ucraïnès,. Johnson, però, també enviarà tancs i inclús vaixells al país perquè es pugui anticipar a una nova ofensiva russa per l'est.Precisament a l'est, a la regió de, aquesta matinada de diumenge no han cessat els bombardejos de les tropes de, que han deixatresidencials. A la regió central, a, també hi ha haguten zones de civils que han deixatsegons les autoritats locals. Davant l'escalada del conflicte per aquesta àrea, el governador de Lugansk,Segons la, Putin i Dvornikov preparen la nova ofensiva intentant repescardes del 2012 per a rebaixar el nombre de baixes que han tingut des que va començar la invasió que, tot i que no hi ha xifres oficials, el Kremlin ha admès que són "moltes". Per la seva banda,alerta que Rússia el que vol ési considera que una sanció que sí que faria mal a Putin seriaTot, després que aquest dissabte el secretari general de, confessés que l'Aliança Atlàntica està estudiant desplegar unaper a repel·lir una possible invasió russa en una entrevista amb el diari britànic The Telegraph. Segons el secretari general, l'OTAN està "enmig d'una" i diu que prendran decisions sobre el possible desplegament a laque se celebrarà aal juny. Des del començament de la invasió russa el 24 de febrer, l'OTAN ha desplegaten el seu flanc oriental, que s'estén des del Bàltic fins al Mar Negre.​​​​​

