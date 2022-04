Aquest és el millor escumós rosat segons el concurs Barcelona Rosé

Els altres premiats amb medalles d'Or i medalles Gran Or han sigut:Medalla d’Or: Ancestral Sumoll 2020 d’Estol VerdMedalla d’Or: Mascorrubí Ancestral Sumoll Rosat 2020 del celler MascorrubíMedalla Gran Or: AL ROSA QUE L’AMOR S’HI POSA 2021, de Vinyes SingularsMedalla d’Or: Freixenet Italian Rosé 2021, del Grup FreixenetMedalla Gran Or: BORN ROSÉ BARCELONA BRUT 2020, de Born RoséMedalla d’Or: Freixenet Carta Rosé Extra Sec 2021 del Grup Freixenet (DO Cava)Medalla Gran Or: RIMARTS MARTÍNEZ ROSÉ 2021 de Rimarts (DO Cava)Medalla d’Or: Oriol Rossell Brut Rosat 2020 d’Oriol RossellMedalla d’Or: Torrens Moliner Rosat 2020Medalla Gran Or: PERE VENTURA TRESOR ROSÉ (DO Cava)Medalla d’Or: Champagne Pierre Mignon Rosé Brut 2018 de Pierre MignonMedalla d’Or: Alta Alella Mirgin Rosé Gran Reserva 2018 d’Alta AlellaMedalla d’Or: Mastinell Brut Rosé 2018, Caves MastinellMedalla d’Or: Nadal Gran Salvatge Brut Rosé Corpinnat 2014, Celler NadalMedalla d’Or: Núria Claverol Rosé Sumarroca 2016, de SumarrocaMedalla Gran Or: ELISENDA DE LOXAREL anyada 2017