Mobilitat a la Via Laietana durant les obres

Lade Barcelona encaramés rellevant de les sevesde transformació, iniciades el passat 1 de març. Aquest diumenge s'inicien els treballs de lai esen sentit, des de la plaça d'Antoni Maura i fins a la plaça d'Urquinaona.A més, la circulació de vehicles en sentit muntanya fins a la plaça Antoni Maura queda restringida a, com el transport públic. L'afectació, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, es mantindrà fins al final de les obres.La circulació en. Hi haurà un carril bus i un carril per la circulació del vehicle privat, tal com actualment és a la major part del carrer.Elsque circulin en sentit ascendent tenen unofert per l'Ajuntament. Aquest, segons detallen, passa per l'avingudaPel que fa al transport públic de carrer, -els busos 47, V15, V17, N8 i N28- també es desviarà per l'itinerari alternatiu en sentit ascendent. El bus de barri 120, per ara, mantindrà el seu itinerari habitual.Latambé s'haurà d'adaptar a la nova configuració de la Via Laietana. Durant els primers dies, la Guàrdia Urbana reforçarà la seva presència a la zona per orientar els conductors i garantir el compliment dels desviaments pautats.Tant elcom lessituades a la via estarani s'anirà informant de manera puntual de les zones de càrrega i descàrrega més properes mentre durin les obres. Finalment, elsamb parada a la plaça Antoni Maura es podran mantenir al seu lloc habitual fins que les obres ho impedeixin, que s'hauran de desplaçar definitivament al carrer Joaquim Pou.

