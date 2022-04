Desarticulada una organització que robava altres grups de tràfic de drogues

La col·laboració entre elsi laha fet que aquest dissabte s'hagi pogut desarticular unaque presumptament es dedicava aaltresa la. Hi ha hagut, el jutge instructor de la causa n'ha enviat 3 a presó i ha deixat els altres en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa deSegons han informat els Mossos, la investigació va començar arran de la(Baix Penedès) el 27 de desembre. Aleshores, les hipòtesis del cos apuntaven a uncom a possiblesd'haver ficat a la dona dins d'una furgoneta contra la seva voluntat i d'haver-la amenaçat i agredit perquè els revelés la ubicació d'un carregament d'uns, valorat en unsEls investigadors van aconseguir identificar part dels presumptes agressors, alguns dels quals estaven sent investigats també per laper tràfic de drogues. De fet, el 24 de desembre se'ls hi havia comissiat unsa l'(Baix Camp) al costat d'un vehicle que semblava saquejat. Un cop ambdós cossos policials van intercanviar informacions sobre el cas, es va constituir unper investigar exclusivament aquesta organització.Els sospitosos conformaven un grup dedicat al, sobretot, i organitzavenper arrabassar-los la droga. Les primeres detencions van ser el 16 de febrer i es van saldar amb nou arrestats després d'escorcollar domicilis de(País Valencià),(Montsià) i(Baix Llobregat). Un mes després, el 16 de març, es van detenir dues persones més i es van escorcollar habitatges de l'. En total, es va intervenir unacurta,de diversos calibres,i unsen efectiu. També es va localitzar una plantació ambi un

