L'ANC convoca una manifestació el 26 d'abril per rebutjar la modificació de la llei de política lingüística

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una manifestació, el pròxima les portes delper mostrar el seu r, coincidint amb la sessió parlamentària. Ho ha anunciat l'encara presidenta de l'entitat,en l'últim secretariat nacional a la Ràpita (Montsià)."Si no ens mobilitzem i fem pressió, s'aprovarà i serà un autogol que ens deslegitimarà políticament per la causa de la independència", ha expressat Paluzie, sobre la modificació de la llei que "deixa completament desarmades aquelles famílies -com les de- que volen defensar la".La presidenta de l'ANC també ha demanat als partits que deixin de "retrocedir en qüestions tan cabdals com el de la" i reprenguin un full de ruta cap a laque segons assegura, ara com ara és "inexistent".Per altra banda, l'1 de maig començarà la campanya electoral per a lesde l'ANC. Es podrà votar telemàticament del 10 al 14 de maig i els socis també podran exercir el seu dret a vot de forma presencial el matí del 14 de maig, dia en què es donaran a conèixer els resultats electorals. No obstant això, la nova presidència de l'ANC serà escollit pel nou Secretariat Nacional elEn aquest sentit, Paluzie ha afirmat que el pròxim Secretariat Nacional serà "independent, insubornable, compromès i entregat a la lluita per la independència" en un context polític global que, segons ella, vol frenar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor