Elon Musk ho torna a fer: opera la primera missió privada a l'Estació Espacial Internacional

#Ax1 crew welcomed by the @space_station crews as they leave Dragon and enter into their home for the next 8 days pic.twitter.com/ewgYizC2Kv — Axiom Space (@Axiom_Space) April 9, 2022

L'éslaamb destí a l'. La fita ha estat possible gràcies a les companyiesaquesta última ha operat el vol i és propietat de l'home més ric del món,. La nau ja ha arribat a l'EEI sense complicacions greus després d'unades de la Terra. Musk, que ja va fer realitat el passat mes de setembre elde la història, ara també fa possible el que es considera el, es va enlairar aquest divendres a lesdes del Centre Espacial Kennedy de laa Florida i ha arribat a l'EEI a lesd'aquest dissabte, quasidel que estava previst. L'únic contratemps, a banda del retard -que no s'ha degut a res greu segons les fonts consultades- ha estat unque no ha permès a l'equip que seguia la missió des de la Terra veure l'últim tram de la nau fins a arribar a l'EEI.Elsde la naupassaran vuit dies a l'estació.és el comandant i. Nascut a Madrid, però amb nacionalitat estatunidenca, va volar amb la NASA a l'espai per primera vegada l'any 1995. Els seus tres companys són, cadascun,(més de 50 milions d'euros) pel bitllet.L'administrador de la NASA,, no ha dubtat a dir que el moment és "" i ha considerat que l'aliança de l'agència amb companyies privades representa per als Estats Units una "en els vols espacials tripulats”.L'de la missió és. D'una banda, Axiom Space ha tancat acords amb diferentsper fer un total dedurant l'estada de la tripulació a l'EEI, que van des d'estudis sobre tecnologia d'auto-assemblatge per a satèl·lits, futurs hàbitats espacials, anàlisis de les cèl·lules mare del càncer, fins a sistemes de purificació de l'aire. D'altra banda, el director d'operacions d'Axiom Space,, també ha posat en relleu la importància del viatge vers la meta de la companyia, que ésentre els anys, que estarà connectada a l'EEI.

