El Consell per la República exigeix tornar a les vies del 27-O per culminar la independència

Eldesprés de reunir-se a la Catalunya Nord aquest divendres i dissabte,per culminar la independència. Segons han detallat en una declaració política aquest dissabte, el Consell entén que cal retornar a les vies que van permetre "allò que hai les institucions catalanes.Més enllà de la declaració d'independència del 27-O, l'entitat presidida per Carles Puigdemont demanade constituir Catalunya com un"Les forces que van votar la Declaració d'independència continuen políticament vinculades a aquella decisió", escriuen, alhora que demanen qui se'n vulgui desvincular que ho faci per mitjà d'un "acte parlamentari equivalent".D'altra banda,, diposada "sempre" a esdevenir l'espai de trobada entre partits, entitats i ciutadania,. "La discrepància entre alguns dels actors sobre la vigència del mandat de l'1-O ha impedit que els esforços tinguessin èxit", detallen.Amb tot, però, el Consell per la República no atura els esforços per poder. Així, expressa la "determinació a desplegar les seves estructures, el seu pla de govern i la seva capacitat d'acció" per "bastir" el consens de la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor