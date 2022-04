El tall de metro de l'L5 provoca resignació entre els usuaris

Des d'aquest dissabte i fins al pròxim Dilluns de Pasqua laentre les estacions deestà tallada. Les obres són per renovar la via però el primer dia ha provocat resignació entre els usuaris. Des des'ha habilitat unper fer aquest trajecte amb una freqüència de pas entreels caps de setmana però molts viatgers s'han queixat que han trigat "molt més de l'habitual".Segons TMB, les primeres hores de tall "s'estan desenvolupanti amb total normalitat". El Diego, un informador que a peu de parada ajuda als usuaris a trobar la millor. "Tot i que fa una setmana que som aquí, hi ha gent que va despistada", ha afirmat a l'ACN.Algun dels usuaris com l'Iñaki Arranz considera que TMB "ha fet un bon servei d'informació", però lamenta que les obres coincideixin amb. "No ho entenc", perquè ara hi haa la ciutat i molts agafen aquest transport públic per anar a laAltres lamenten que tarden més per arribar a la feina o que hauran de caminar més estona.El servei de bus especial, de, circularà cada dia de la setmana, amb el mateix horari que el metro i cobrirà el trajecte entre Diagonal i Vilapicina amb parada a les estacions intermèdies. De diumenge a dijous, l'últim bus sortirà de les parades d'origen i final a la, els divendres i les vigílies de festiu ho farà a lesi els dissabtes funcionarà tota la nit.Les obres en aquest tram formen part d'una actuació integral de renovació de via entre la Sagrera i Horta, que TMB durà a terme principalment a l'estiu i tindrà un cost d'unsper modernitzar la plataforma de via i preparar futurs increments de freqüència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor