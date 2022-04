Arrenca la Setmana Santa de la recuperació turística

Altres notícies que et poden interessar

de cara a les vacances de. La costa, el Pirineu i la Catalunya rural es preparen per rebre milers de visitants i aconseguirDesprés de dos anys a mig gas per la pandèmia de la Covid-19, el sector turístic català arrenca la Setmana Santa de laEles prepara per a una Setmana Santa similar a abans de la pandèmia. Segons la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), el públic és de proximitat i familiar, concretament català, basc, navarrès i en menor mesura, francès. Pel que fa a l'ocupació, els hotels de la costa preveuen arribar al 80%, mentre els càmpings esperen omplir el 85% de les places. Les previsions són més optimistes al Delta; l'Associació d'Empresaris Ecoturisme apunta que s'han reservat el 90% dels allotjaments per als dies forts de la Setmana Santa. El portaveu de la FEHT Xavier Guardià ha assegurat que el gruix més gran de turistes arribarà a partir de dimecres.Malgrat que encara hi ha marge per repetir les dades d'ocupació de 2019, els empresaris del sector turístic tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre coincideixen en titllar la situació com deL'eliminació de les restriccions sanitàries que afectaven la mobilitat els últims dos anys han tingut un efecte positiu a l'hora de fer les reserves.Tots els sectors turístics de l'encaren la Setmana Santa ambi confiant registrar. Manel Irímia, de ràfting Llavorsí, ha explicat que per aquest període vacacional la gent reserva tard perquè s'esperen a saber el temps que farà. Tot i això, ha dit que "". Les empreses de ràfting confien tornar a registrar xifres, iguals o superiors, d'abans de la pandèmia. Els dies "" seran des. Mentre les empreses d'esports d'aventura donen el tret de sortida a la temporada, les estacions d'esquí encaren la recta final i aquests seran els últims dies de temporada.ElsDe fet, del 46% que estan disponibles, la majoria ja estan reservats. En concret, el sector xifrai remarca que hi ha hagut un "bon ritme" de reserves des de les vacances de Nadal, fet que fa ser optimista l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava–Pirineus. Malgrat que s'ha notat un repunt de clients estrangers, el gruix continua sent el turisme de proximitat, especialment de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Des de l'ATA ressalten que durant la pandèmia van notar que més client del país apostava per primer cop per anar a un apartament turístic i ara repeteix.Les ces mostren satisfetes amb els nivells d'ocupació per Setmana Santa i la majoria penjaran el cartell de complet de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua. És el cas del Solsonès, l'Alta Anoia i el Berguedà on les reserves a hores d'ara sónEl perfil de client és català i, majoritàriament, de la província de Barcelona. Des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, diu que encara no s'ha recuperat el client estranger d'abans de la pandèmia. Tot i que la plena ocupació s'espera pels festius de Setmana Santa, els hotels de Vic ja ompliran aquest cap de setmana amb motiu del Mercat del Ram, segons les dades de l'Associació d'Empresaris i Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona.Bones perspectives entre elscatalans de cara a les vacances de Setmana Santa. Des de l'Associació de Càmpings de Catalunya assenyalen quei s'espera una. De fet, el president de l'entitat, Miquel Gotanegra, confia que sigui l'inici "d'una gran temporada" i que es deixi enrere definitivament els problemes provocats arran de la Covid. Gotanegra ha assenyalat que els càmpings de muntanya són els que tenen més nombre de reserves. Cal tenir en compte, però, que es tracta de negocis més petits i, per tant, es poden omplir amb més facilitat. La Costa Brava i la Daurada també són dos dels destins més sol·licitats.​​​​​​

