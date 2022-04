El Geoparc Orígens del Pirineu revalida el segell de la Unesco

Dinosaures, patrimoni rellevant del Geoparc

Ja és oficial: elmantindrà el segell de la, com a mínim, durant. L’anunci s’ha fet aquest dissabte en el marc de l’acte celebrat al Coll de Nargó en motiu de l'del Geoparc. Faque aquest territori va ser reconegut com a Geoparc Mundial de la Unesco . El Geoparc Orígens està format per tots els municipis del; el de Baix Pallars (); els d’Àger, Camarasa i Vilanova de Meià (la) i el de Coll de Nargó (l’).En aquest període de quatre anys el Geoparc ha anat treballant amb elsdels Geoparcs:. El 2021 va ser sotmès al primer procés de revalidació, on es comprova que el territori realmenti aposta per un desenvolupament sostenible que beneficia la població local.Aquest procés va iniciar al 2020, quan es va presentar tota la documentació a la Unesco i va culminar amb una visita de camp per part de dos representants de la Unesco el setembre de 2021.que va ser discutit pel Consell mundial de Geoparcs de la Unesco, que és l’òrgan que acaba prenent la decisió final i redactant lesa tenir en compte en els propers anys.Els geoparcs es caracteritzen per ser territoris amb unareconeguda a escala internacional i al Geoparc Orígens podem destacar, entre totes les seves riqueses, la presència deabans de la seva extinció.Durant la celebració de l’aniversari, de fet, aquest dissabte s’ha visitat part d’aquestque es troba a Coll de Nargó, com són una de les postes d’ou més gran que es troben a Europa que es troba a l’espaii les restes que es troben al jaciment delPerò no només els geoparcs parlen de geologia sinó que integren la resta de patrimonis natural i cultural i, per aquest motiu, al final de la jornada de celebració, s’han conegut les característiques de lai degustar-la a través de les seves coques.

