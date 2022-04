Altres notícies que et poden interessar

Elassegura haver trobata la ciutat de, ade. Els cossos han estat "" i "" segons aquesta mateixa font. Laes troba en estat de "ruïna" i, a mesura que, els ucraïnesos entren a zones abans ocupades per les, el Ministeri explica que troben nous indicis de "".Tot plegat, dies després que es descobrís la matança de Butxa que va deixar, segons les autoritats ucraïneses, almenys 410 morts i que la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va definir com "la punta de l'iceberg". Pskai va dir que "probablement" en altres punts del país les forces russes "també hagin comès atrocitats" que encara no hem conegut.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor