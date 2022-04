Lluís Caelles: «Si Putin és capaç d'aguantar la pressió, serà una guerra que pot durar mesos i fins i tot anys»

Lluís Caelles, a la ciutat fantasma de Prípiat, al costat de Txernòbil. Foto: Lluís Caelles

«No hi va haver massa televisions que aconseguissin cobrir sobre el terreny com ho vam fer nosaltres»

«Si Putin és capaç d'aguantar la pressió, serà una guerra que pot durar mesos i fins i tot anys»

El periodista realitzant una de les cròniques per TV3.

«El Donbass és com la Isona de 1938, bombardejats pels dos bàndols»

Lluí Caelles, amb un amic, al cim de Sant Corneli. Foto: Lluís Caelles

«Quan veus com es complica el món, a vegades penso que tenir una casa a Isona és sempre un confort»

(Isona, 1966) és segurament un dels millors ambaixadors del Pallars en l'àmbit comunicatiu. I no només perquè el seu accent, inalterat, ens ha arribat a través de la televisió des de llocs llunyans, sinó també per la professionalitat amb què, des de fa temps, realitza la seva tasca informativa.La tranquil·litat i l'habilitat a l'hora de comunicar davant de càmera -en el cas d'aquesta entrevista, a través de l'auricular del telèfon mòbil- són també alguns dels trets que han fet que els tràgics esdeveniments succeïts a Ucraïna hagin colpit tan de prop la societat catalana tot i trobar-se a molts quilòmetres del lloc de conflicte.- Feia més d'una setmana que érem al país. Havíem estat a Kíiv, i finalment al Donbass. Estàvem esperant un permís de l'exèrcit que no ens va arribar, però vam treballar-hi tres dies i al final ens van atrapar en un checkpoint. I després d'un estira-i-arronsa ens van ordenar sortir de la regió i tornar a la capital. Així ho vam fer iEns vam trobar que el Kíiv que havíem conegut -com insistíem en totes les connexions que feiem: una ciutat vibrant, amb gent pel carrer, treballant, restaurants oberts, gent jove fent botellot a les dues del matí- va canviar binàriament. La ciutat es va quedar deserta. La sensació va ser de xoc. Era una ciutat alegre i acollidora i de la nit al dia va passar a ser buida i grisa.- No ho preveia gairebé ningú. Tots ho hem d'assumir,ningú va vaticinar que Putin faria aquest pas. Bé, ningú no:. Però cada vegada que ho deia el govern ucraïnès els ho recriminava, perquè a cada anunci del Pentàgon la borsa es desplomava i els diners fugien d'Ucraïna. A més, la seva credibilitat estava desplomada després de les mentides que van arribar a escapar durant la guerra d'Iraq. Però van ser els únics que ho van vaticinar.- Vam marxar perquè la tensió va créixer i tenir un equip d'informadors sobre el terreny no és una decisió que depèn només dels que hi són, sinó també de la central, de Barcelona, i allà les informacions que arribaven de totes les ambaixades era que s'aproximava un atac a Kíiv a grandíssima escala.. I nosaltres, tot i tenir una certa percepció de seguretat al centre de la ciutat, finalment vam haver de tornar per decisió de TV3.Uns dies després vam veure que el risc era relatiu i fa unes setmanes que vam tornar a parlar de recuperar la plaça de Kíiv. Ara, amb la desbandada russa i l'abandó de les posicions,. Ja teníem la decisió presa, i ara hi tornarem amb un punt més de tranquil·litat.- Aquell directe el vam fer després de passar per un checkpoint una mica complicat. No ens van deixar ni treure la càmera i s'acostava l'hora del Telenotícies Migdia. Al final vam poder passar i vam plantar la parabòlica per fer el directe. Va venir el comitè local, els vam convèncer i ens van donar cinc minuts per fer-ho. Vam gravar un speech abans, d'emergència, per si hi havia algun problema. I aleshores van aparèixer els milicians anteriors, del primer control.Vaig veure de cua d'ull que no portaven armes i això em va tranquil·litzar una mica. Ens van dir que talléssim i així ho vaig dir. Però la seva atenció va derivar cap a la resta de l'equip, i jo em vaig quedar sol, ningú em feia cas, i vaig intentar seguir. Vaig creure que tindria 30-40 segons, però no va ser així. L'atenció va recaure de nou sobre mi, i és quan aquell senyor va posar la mà sobre la càmera.- Un dels secrets d'una bona cobertura, quan es tracta d'un esclat tan binari, és ser al lloc. I això és molt difícil, perquè si hi vas abans d'hora acaben retirant-te perquè és molt car; no et pots passar un mes esperant que comenci una guerra. I si hi vas tard has llepat, perquè allò ja ha començat i tu no hi ets.En aquest cas nosaltres ho vam ensopegar. Després d'una setmana vam decidir tornar-hi. En el cas del Manel Alías, encara tenia tota les credencials de Moscou i podia entrar pel Donbass amb els russos, cosa que no pot fer gaire gent., fent molt directe i intentant explicar molt bé a la gent el que estava passant. És una cobertura que s'ha lloat molt. No hi va haver massa televisions del món que van aconseguir cobrir el terreny com ho vam fer nosaltres. Ha estat una bona cobertura.- Si abans et deia que ningú vaticinava que hi hagués una invasió a gran escala, el que et pugui dir ara tindrà poca força. Jo crec que ningú ho sap perquè encara hi ha massa variables, massa possibles itineraris. Hi han alguns fets clars:; és una ciutat molt gran i quan ha arribat a la guerra urbana s'ha estavellat.Quan vam ser allà vam parlar amb diversos experts militars. Tots em van dir que les forces ucraïneses, encara que no es veiessin per enlloc, hi són; que estaven molt més preparades que el 2014 a Crimea; que hi ha molts voluntaris, ningú ajudarà a Ucraïna des de dins si no és la seva gent. I després, van arribar moltes armes de fora i els van ensenyar a fer-les funcionar. Quan m'ho deien i m'explicaven que la moral estava molt alta la veritat és que no em deixaven molt convençut.Al final, Rússia ha avançat molt ràpidament per les zones rurals, però s'ha estavellat en arribar a la zona urbana. Vist això, han reculat i es dirigeixen cap al Donbass, amb una línia de front de 400 quilòmetres. Allà vaticino que hi haurà una guerra molt intensa, perquè els ucraïnesos hi destinen molta força però també els russos. Si Rússia és capaç de sostenir els morts que aniran arribant a Moscou, i si Putin és capaç d'aguantar la pressió, crec que serà una guerra que pot durar mesos i fins i tot anys.- Ha canviat molt.. Era gent que vivia lluny de la redacció, lluny dels caps, amb uns pressupostos generosos i temps per conèixer el país. Però amb la crisi econòmica s'ha anat estretint. Cada vegada hi ha menys pressupost. I després ve el factor tecnològic: la capacitat de comunicar-se. Fins fa uns anys fer un enllaç de televisió et costava 1.500 euros per informatiu, tant per enviar les imatges com per fer el directe. I això feia que els directes fossin limitats. El mateix passa amb les fotos, com que ara són digitals en pots fer un miler.Abans era molt fàcil viure perquè no t'atabalaven tant. Amb l'aparició d'Internet l'enviament d'imatges s'ha reduït gairebé a cost zero. Això vol dir que. Prems un botó i estàs a l'aire, i això ens ha complicat la vida. I pel que fa a les xarxes socials, tenen dues cares: permeten la intoxicació i t'obliguen a fer un gran esforç de verificació. Però, per altra banda, amb les xarxes la gent no ens necessita als periodistes per explicar les coses. I a vegades està molt bé, perquè se'ns escapen moltes coses de la realitat, i si per exemple ens envien un vídeo important i el podem verificar, pot ser el cor d'una informació.- Sí que hi he pensat, en això. Isona va estar al mig de la Conca Dellà durant la Guerra Civil, envoltada dels dos fronts, i va quedar arrasada. És un dels pocs llocs on el Servei de Regions Devastades van anar a recuperar un poble.. La diferència és que a Isona es va buidar durant la guerra i després es va tornar a omplir, mentre que al Donbass la guerra ha durat vuit anys i segueix encara. I allà hi ha pobles on part de les cases no s'han reconstruït, i la gent segueix convivint entre les bombes. Les bombes formaven part del paisatge habitual de la zona. Són pobles on cauen bombes d'un costat i l'altre, i això sí que em recordava a la Isona del 38, on també queien des dels dos bàndols.- Va ser una sorpresa tan gran que ni tan sols vaig dir unes paraules (riu). Quan dic que el premi em va emocionar, és que és veritat. Molta gent parla de la nostra llengua, que és petita dins d'una llengua petita. I sí que és veritat que quan anem a la ciutat el català central acaba llimant moltíssimes coses del pallarès. Jo no he fet un esforç específic i constant per mantenir-lo. Sí que intento pensar les paraules, però em surt així. Hi ha coses que mantens i n'hi ha que canvies, però és cert que per alguna raó, que a mi se m'escapa, he mantingut el pallarès.. Amb el premi sí que penso que el meu parlar deu ser resistent.- A mi m'ha passat com a molta altra gent. Quan vaig baixar a estudiar a Barcelona, al Pallars hi pujava poc. M'agradava molt la vida urbana.. Cap cop que trec el cap pel Cap de la Serra i veig la Conca m'entra un benestar molt especial.Crec que hi falta una mica més de dinamització econòmica que respecti el territori. Allotjaments en van sortint cada vegada més, però per a gent que pugui viure i gaudir de la Conca. El paisatge és espectacular, també els productes de la terra... Jo crec que tot es podria arreglar amb una infraestructura que permetés que la gent visités la zona i s'hi quedés. Cada vegada hi ha menys pagesos, menys gent.- Per què no?. Podria passar-hi llargues temporades o fins i tot instalar-m'hi. És més, quan veus com es complica el món, a vegades penso que tenir una casa a Isona, un lloc on la vida potser és més dura, però més senzilla, és sempre un confort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor