Milers de joves s'acosten a la convenció de criptomonedes de Badalona per dominar «la nova era financera»

Milers dede països comi altres s'han aplegat alen la segona jornada de laque ha creat polèmica perquè l'organitzador -IM Mastery Academy- està acusat d'estafa i demana prop de 200 euros per cada entrada.Els participants han entrat en massa al pavelló aquest dissabte tot remarcant les bondats d'aquests actius financers. "", afirmava un dels assistents a l'ACN. Després de les sospites aixecades aquests divendres contra l'acte,i algun participant s'ha dedicat a interrompre entrevistes en marxa.Els promotors de l'acte són unaa que ofereixi que ha estat acusat d'. L'empresa està implicada en un cas d'estafa piramidal que capta joves amb, segons explicava la Policia Nacional, que a finals de març va detenir vuit dels seus membres. De fet, i malgrat que l'esdeveniment està en marxa,Molts dels assistents han seguit aquests cursos online i ara s'acosten a la convenció per conèixer els promotors de l'acadèmia, a qui afirmen que "deuen molt" de la seva nova forma de vida, expliquen alguns dels assistents que han parlat de manera anònima amb l'ACN.A més, destaquen l'ambient que es genera entre milers de joves amb una mateixa mentalitat, que viuen amb entusiasme la convenció. Molts d'ells han vingut en grans grups, com un de 200 persones que venen de la mateixa "comunitat holandesa". A les portes del Palau Olímpic es podien sentir crits "IM, IM" repetits per desenes de participants que saltaven i celebraven l'inici de la segona jornada.

