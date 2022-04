Estabilitzat al 75% un incendi a Sant Pere de Ribes

(1/2) #bomberscat continuem treballant en l'incendi forestal de Sant Pere de Ribes. El vent ha minvat i ja ha pujat la humitat relativa a la zona. Hem intensifcat els treballs d'extinció per aprofitar-ho. Ara mateix, al lloc, 33 vehicles d'aigua, 30 de comandament i 3 aeris. pic.twitter.com/apgXqqHVbt — Bombers (@bomberscat) April 9, 2022

Elsde la Generalitat han aconseguitforestal de(Garraf). El foc continua actiu, afecta unesi aquest dissabte treballen per apagar-lo fins a 30 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. L'incendi es concentra eni no s'ha hagut de fer cap evacuació ni s'ha ordenat cap confinament preventiu.El foc es va originar ahir divendres al vespre a tocar de la urbanització de Can Pere de la Plana –al turó de Gafatans- i es va propagar en direcció est cap al Coll de l'Infern. Al llarg de la nit i matinada,, però els Bombers han aconseguit estrènyer el perímetre de l'incendi.Les flames hanafectanten superfície. Puntualment, però, han afectat també les parts altes de l'arbrat. Durant aquest dissabte al matí, el vent ha minvat i, facilitant les tasques d'extinció dels Bombers de la Generalitat.

