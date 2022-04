❌ Tallat túnel de les Glòries sentit sortida ciutat per un accident de trànsit

👮👮🏻‍♀️Realitzem desviaments.#infotrànsit pic.twitter.com/N3ydOCU9zH — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) April 9, 2022

Unha obligat aalaquest dissabte al matí. Es tracta delon la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desviat el trànsit per evitar el col·lapse de laPoc després de les 11 del matí, la Guàrdia Urbana ha informat que ja s'haviaL'accident s'ha produït hores després que aquesta nit la circulació s'hagi interromput per. Entre les 23h d'aquest divendres i les 5.30h d'aquest dissabte a la matinada, els vehicles no han pogut sortir de Barcelona pel túnel de Glòries. del túnel en aquest sentit de la marxa, el passat 6 de novembre , l'Ajuntament ha hagut de fer ja les primeres tasques de manteniment. El túnel,, és a dir, sentit Llobregat, ha generat jaen la seva primera setmana a ple rendiment.El consistori va anunciar que es formarieni aconsellavaLes prediccions es van complir i el, primer dia laborable en funcionament, hi haviaDurant aquesta primera setmana, l'Ajuntament també ha anunciat que la Guàrdia Urbana controlarà el trànsit per evitar infraccions a la zona i caldrà veure quina és l'evolució del túnel.

