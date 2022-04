Xavier Antich exigeix «rigor i responsabilitat»: «El català és i ha de ser la llengua vehicular a l'escola»

El, ha demanat que esque treballen en temes dei a tota la comunitat educativa i científica a l'hora de fer cap modificació de la llei de política lingüística. "Dijous, amb Somescola vam comprovar que", ha remarcat Antich, "i no serà possible donar suport a cap canvi de la llei de política lingüística".Xavier Antich ha exigit "" perquè "lasón dosde país, i no ens podem permetre perdre'ls". Per tot plegat, el president d'Òmnium ha insistit que qualsevol mesura que les afecti "s'ha de consensuar políticament, per descomptat, però també amb la societat civil i la comunitat educativa i científica". "", ha insistit, i lesque es prenguin al respecte "han de servir per".En un missatge dirigit als més de 190.000 socis de l'entitat, el president ha volgut deixar clar que, i aquesta és complexa: "Fa anys que hi ha hagut deixadesa a l'hora de garantir el model d'escola catalana". "Assumim-ho,", ha dit Antich, "per això éque el govern i les institucions posin tots elsque siguin necessaris, i que dictinperquè això deixi de passar". Mentrestant, Òmnium fa costat als afectats per la intromissió dels tribunals i s'ha implicat en la defensa jurídica de les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar El president d'Òmnium Cultural ha posat en valor la feina que, des de fa 60 anys, fa l'entitat per la llengua, i alhora demanatperquè la llengua retrocedeix en molts fronts i "és per això que a Òmnium dediquem la majoria dels nostres recursos, d'un", ha explicat. "A Òmnium hi érem i hi serem, en defensa de l'escola i del català", ha assegurat el president de l'entitat, "perquè, un motiu d'orgull col·lectiu i una excusa preciosa per compartir la lluita, dia a dia".

