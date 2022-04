Pablo Iglesias, sobre la taula de diàleg: «El PSOE no té un pla perquè no s'atreveix a tenir una discussió interna»

L'exvicepresident espanyol i exlíder de Podem,, s'ha mostratamb lai creu que nper resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. "Crec queNo ha volgut afrontar un debat sobre la qüestió plurinacional a Espanya i entén que la taula de diàleg és un espai en el qual es poden anar fent un altre tipus de concessions", ha apuntat Iglesias en una entrevista aquet dissabte al diari Ara.En paral·lel, l'exlíder de Podem ha titllatOccidental i ha defensat els diputats que no es van aixecar per aplaudiral Congrés: "Tenen el seu dret". "És un gest de respecte institucional, encara que també crec que", ha reflexionat en veu alta Iglesias, que ha volgut recordar com el president d'Ucraïna va cedir la paraula a un neonazi del Batalló d'Azov al Parlament de Grècia, les il·legalitzacions de partits a Ucraïna o les violacions de drets humans i presumptes crims de guerra també a la banda de Kíiv."Amb Ucraïna s'ha generat unmolt noblecap ali el seu dret a empunyar les armes contra l'invasor. Aquest mateix sentiment podria funcionar amb, amb elso amb elssi es dediqués el mateix temps a explicar la seva situació", ha apuntat l'exlíder de Podem."De nou, tot depèn d'on posem el focus.. Fins fa res,elogiava la seva intel·ligència geopolítica. El mateixtuitava frases de Putin", ha recordat Iglesias. "Com és possible que aquests senyors, que ara diuen que Putin és comunista, llepessin el terra per on passava? Per no parlar dels que fan, del finançament de Vox a través d'Hazte Oír", ha qüestionat en veu alta l'exvicepresident espanyol, que ha finalitzat referint-se al debat sobre la. "L'operació per salvar Felip VI consisteix en acabar de trepitjar Joan Carles I, que és un cadàver polític. Els monàrquics han entès que la manera d'apuntalar el regnat de Felip VI és que tots els atacs vagin cap a Joan Carles I", ha conclòs Iglesias.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor