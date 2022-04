Una organització acusada d'estafar joves amb criptomonedes fa un acte a Badalona

La presumpta acadèmia de serveis financersorganitza des d'aquest divendres, i fins diumenge, una conferència internacional sobreal Pavelló Municipal d'Esport de. Es dona la circumstància que l'empresa està implicada en un cas d'estafa piramidal que capta joves amb mètodes "propis de les", segons explicava la Policia Nacional, que a finals de març va detenir vuit dels seus membres.L'Ajuntament de Badalona afirma que té coneixement de l'esdeveniment des d'aquest dijous i ja ha demanat alque cancel·li el lloguer del pavelló. Malgrat l'esdeveniment ja està en marxa, el consistori vol esgotar totes les vies legals per impedir que segueixi els pròxims dies.El president de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet i regidor de l'Ajuntament de Badalona,, ha mostrat el seu "rebuig total" a l'esdeveniment perquè no representa els valors que des del consistori es volen transmetre a la ciutadania: "Això va en contra de l'esperit de la Fundació, que vol ajudar els clubs de bàsquet de la ciutat".Tot i la petició feta al club, Subirana admet que eldel pavelló és un "assumpte privat" entre l'empresa que té delegada la gestió per part de lai l'acadèmia que ha organitzat les jornades sobre criptomonedes. "Són ells els que han de respondre si volen cancel·lar o deixen que l'acte continuï".De la mateixa manera, la Penya que s'estan "analitzant lesi contractuals" per evitar que l'acte segueixi i expressa el seu "profund malestar" amb la situació que s'ha donat. Des del club afirmen que no tenien coneixement del contingut de l'acte perquè la sol·licitud va arribar a partir d'un promotor d'esdeveniments.En un escrit adreçat al consistori, el Club Joventut Badalona explica que el seu paper "es limita a llogar el recinte en les condicions pactades amb el promotor en virtut del contracte d'arrendament subscrit a aquest efecte, sense quetingui cap vinculació amb el promotor ni amb el seu client".Amb tot, l'Ajuntament no es resigna i està analitzant si jurídicament hi ha alguna escletxa per impedir que l'acte conclogui amb èxit durant el cap de setmana. A més, l'Ajuntament reforçarà la seguretat i la neteja entorn del pavelló aquests dies. Oficialment hi haviaa la venda però no ha transcendit quantes s'han venut.D'altra banda, i per evitar nous casos en el futur, Ajuntament i Club s'han emplaçat a treballar perquè els futurs esdeveniments que es facin ales puguin "analitzar" prèviament. "Estem preparant la millora dels mecanismes de control perquè no es repeteixi aquesta situació", reiteren des del club.

