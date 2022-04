Aquesta és la millor mona de Pasqua de Catalunya

Lai el llop d'ha estat proclama com la. Amb botiga i obrador a, la xef i propietàriaha recollit la medalla d'or del concurs organitzat per l'agència gastronòmicaEl certamen, que s'ha celebrat aquesta setmana al, també ha atorgat el primer premi a laa la pastisseria del Vallès Oriental,L'objectiu d'aquest certamen ésde la Mona de Pasqua idel país que cada any s'hi deixen la pell per arrencar un somriure als més i als no tan petits. El preu de la premiada mona santcugatenca fluctua entre els 55 i els 120 euros -segons mida i detalls- i es pot comprar al local ubicat al, número 19.

