Mig centenar de persones ocupen un hotel de Núñez y Navarro a Barcelona

Prop dehan ocupat aquest divendres el vestíbul de, propietat de, per exigir el fre al desnonament del recintede Premià de Mar. Els manifestants han volgut fer sentir la seva veu en aquest establiment cèntric del barri del Raval "per tenir més visibilitat" i denunciar el desallotjament sol·licitat per la immobiliària, propietària del recinte fabril.La protesta, però, ha estat denunciada pels responsables de l'hotel, que han requerit la presència dels. Els agents han tret els manifestants a la força quan aquests feia més de tres hores que bloquejaven el vestíbul. La policia ha identificat els participants a l'acció.En un manifest llegit durant la protesta, la plataforma contrària al desallotjament de Can Sanpere ha exigit que s'aturi el llançament amb data oberta que hi ha actiu des del 18 de març.Núñez y Navarro acusant-la de ser una "màfia" que "esprem i trepitja les classes populars". La plataforma insisteix a demanar a l'Ajuntament que executi l'expropiació de Can Sanpere per convertir l’espai en una zona 100% pública.

