The Sisters Brothers - Filmin

Las niñas de cristal - Netflix

Una cita con el pasado - Amazon Prime Video

Drive My Car - Filmin

Són els ingredients per a un cap de setmana immillorable per entrar a les vacances deen la millor de les condicions. Ara bé, si per fortuna o per desgràcia no es pot marxar de casa, les plataformes preparen una bona bateria de novetats per omplir els catàlegs i donar opcions a tots els seus subscriptors.i companyia estrenen diverses pel·lícules notòries que permetran a tots aquells que es quedin a casa gaudir de la seva estada. Us presentem les millors:Un dels millors westerns contemporanis que s'han fet mai. El cineasta francèsesbudella el romanticisme cinematogràfic creat a través d'aquest gènere i ens presenta dos germans que sobreviuen com poden en un infern com és el Far West. El film enfronta el caos contra la civilització; la decència humana contra aquells que ja hi han renunciat i viuen gairebé com animals; la recerca d'un futur contra els que han acceptat la mort i cada dia és un regal per a ells. No és una pel·lícula fàcil d'empassar, però és un beuratge d'altíssima qualitat.són la dupla protagonista, amb uns secundaris de luxe comEl creador de la pel·lículapresenta aquesta història sobre la dramàtica pressió que pateixen les ballarines del Ballet Clàssic Nacional. Una espècie dea l'espanyola, des d'una perspectiva molt més juvenil però sense infantilitzar la càrrega dramàtica: la gelosia, l'aïllament, la responsabilitat, les pressions familiars o les incerteses d'un futur fent carrera a l'escenari.són les cares més visibles d'aquesta nova obra de Netflix.El thriller d'intriga més destacat de tot el cap de setmana, gràcies al guió d, responsable de la sèrieprotagonitza aquesta història d'espionatges, en que la CIA encarrega a un agent descobrir qui ha estat el responsable de la filtració dels noms de 100 membres de l'agència. Durant la seva investigació es retroba amb la seva antiga col·lega i examant. La parella es veurà obligada a difuminar els límits entre la professió i la passió mentre reexaminen la missió en què van participar 6 anys enrere.Una de les obres de l'any aterra aquest cap de setmana a, plataforma que aposta (i aconsegueix) reunir obres immillorables de cinema., el film deexplora una obra de Murakami amb essències de Txékhov. Un actor i director de teatre accepta muntar l'obraen un festival d'Hiroshima. Allà, coneix la Misaki, una jove reservada que li han assignat com a xofer. A mesura que passen els trajectes, la sinceritat creixent de les converses els obliga a enfrontar-se al seu passat. Un guió i una fotografia que enlluernen.

