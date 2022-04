El truc per saber amb qui t'escrius més per WhatsApp

té un seguit de característiques que són pràcticament desconegudes pels usuaris i que permeten descobrir com es comporta cadascú quan fa ús de l'aplicació. No és un truc nou, però és poc utilitzat: com pots saber amb qui t'has escrit més missatges a l'aplicació de missatgeria més utilitzada del món?Realment és molt simple, i totalment segur, ja que es fa des de la mateixa aplicació i no calen programes externs. El primer que cal fer és anar a l'apartat "" de WhatsApp, entrant des del telèfon mòbil. Un cop dins, cal anar al quart apartat, al que rep el nom d'"", i posteriorment clicar a "".Un cop entrem en aquesta poció, apareix unaordenada de major a menor tant deindividuals com delsde WhatsApp que tenim al nostre dispositiu. L'ordre va en funció del pes total d'arxius intercanviats que ha tingut la conversa, tot i que probablement coincidirà amb les persones amb qui es parla de forma més habitual.Aquest truc, per altra banda, resulta molt útil a l'hora de netejar l'espai delmòbil. Un altre dels trucs vinculats amb la quantitat de missatges que enviem es troba a l'opció "Ús de la xarxa". Allà es poden veure el total deque hem enviat o ens han enviat a través de l'aplicació de missatgeria instantània.

