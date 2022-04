10 cims catalans per fer amb canalla aquestes vacances

La Mola (Vallès Occidental)





A dalt de tot de la Mola hi trobareu un monestir romànic, un restaurant i una taula d'orientació per conèixer els cims més importants de l'entorn. Es tracta d'una ruta circular de quasi 8 km que en alguns punts pot ser costeruda, però que es pot fer amb criatures d'uns 5 anys. Hi ha diversos camins, alguns més accessibles que d'altres: des de la població de Matadepera comença un camí de pujada pel carrer de Vista Alegre, però també teniu l'opció de pujar pel camí dels Monjos (3 km).A dalt de tot de la Mola hi trobareu un monestir romànic, un restaurant i una taula d'orientació per conèixer els cims més importants de l'entorn.

Sant Amand (Ripollès)

Rocacorba (Gironès)

Puigsacalm (Garrotxa)

Es tracta d'una excursió d'uns 10 km anada i tornada. És un dels primers cims de molta canalla perquè part de la ruta és força planera. La sortida es fa des de la collada de Bracons, a uns 7 km de Joanetes, direcció Torelló.

Sant Jeroni-Montserrat

(Bages/Anoia)





Una altra excursió xula és pujar amb el funicular de Sant Joan i fer la baixada fins al Monestir de Montserrat. Hi ha diversos itineraris i recorreguts per la zona que us poden encantar. L'excursió que us proposem comença a l'estació superior del Funicular. Cal prendre el camí que surt cap a la dreta i que està indicat a una hora (Sant Jeroni). És una excursió amb molt bones vistes i sense massa dificultat.Una altra excursió xula és pujar amb el funicular de Sant Joan i fer la baixada fins al Monestir de Montserrat. Hi ha diversos itineraris i recorreguts per la zona que us poden encantar. Més informació aquí

La Foradada del Montsià (Montsià)

Cabrera (Osona, Garrotxa i la Selva)

Collbaix (Bages)





A poc a poc es va pujant la muntanya fins a arribar al cim, una esplanada amb molt bones vistes de tot el Bages i Montserrat. La baixada es pot fer o desfent el camí, o bé fer la ruta circular pel camí del congost. Són uns 6 quilòmetres o unes 3 hores amb parades.

L'excursió comença al final del carrer Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada. Una vegada s'acaba el carrer s'ha de continuar per la pista i prendre el primer desviament a la dreta, en direcció el Torrent del Canigó.A poc a poc es va pujant la muntanya fins a arribar al cim, una esplanada amb molt bones vistes de tot el Bages i Montserrat. La baixada es pot fer o desfent el camí, o bé fer la ruta circular pel camí del congost. Són uns 6 quilòmetres o unes 3 hores amb parades.

Muntanya de Santa Bàrbara (Terra Alta)

El Caro (Baix Ebre)

Setmana Santa i natura van de la mà. Iamb criatures pot ser una experiència d'allò més gratificant. Això sí, han de ser assequibles i estar preparats. És per això que us hem sel·leccionat algunsHi ha diverses rutes que pugen a Sant Amand. Amb infants el més pràctic és fer-ho des de Coll de Jou. Són quasi uns 7 km, circulars ambm un desnivell moderat.Se surt des de Coll de Jou, per un caminet enfilat. Al cap de poca estona es gira cap a un bosc de pins que més endavant passa a ser una fageda. Cal seguir el camí marcat amb senyals vermelles. El camí us durà fins al cim i, posteriorment, un petit descens baixa fins a la creu, amb grans vistes del Baix Ripollès.La ruta al Santuari de Rocacorba, a la comarca del Gironès, té una distància de 9,2 km i un desnivell de 409 metres. El punt de partida és la casa del Roure Gran, anant per la carretera de Pujarnol i allà ens dirigirem a peu cap al pla de Sant Nicolau, on hi ha una bonica ermita romànica.Trobareu cartells i indicacions de color verd just al costat de la pista forestal. El camí comença pujant una miqueta per un corriol, però al cap d'uns metres el camí es torna més planer. Des del cim podreu veure unes vistes excel·lents de l'Estany de Banyoles, de Girona, les Gavarres i tota la Garrotxa. Aquí podeu veure el recorregut sencer Allà mateix es pot deixar al cotxe al voral de les carretera. Cal seguir les marques grogues, blaves i vermelles pel marge dret de la muntanya que ens portaran fins al rètol que indica la Font Tornadissa. Allà és un bon lloc per fer una parada i recuperar forces.Es tracta d'una ruta de 6,6 km, de 500 metres de desnivell i d'una durada aproximada de 4 hores. Té unes vistes molt boniques del Delta de l'Ebre. Des d'Amposta cal agafar la N-340 direcció Sant Carles de la Ràpita i al km 1073 cal prendre el camí que va cap a la dreta en un encreuament a 500 metres. Feu clic aquí per a més informació.Es pot deixar el cotxe al Cocó d'en Jordi, però si es vol arribar fins allà s'ha de pagar. Una altra opció és deixar el cotxe a la zona recreativa de La Mundana, però s'haurà de caminar un parell de quilòmetres més per una carretera asfaltada que fa pujada.El Santuari de Cabrera està al Collsacabra, entre les comarques d'Osona, Garrotxa i la Selva. Des de dalt de tot es pot contemplar la plana de Vic, per una banda, el Puigsacalm, el Cadí o el Montseny.Són uns 7 km, unes 4 hores amb parades. L'itinerari comença a Sant Julià de Cabrera i puja per darrera l'església i es torna per la pista asfaltada que voreja la muntanya. Cal anar seguint les marques grogues i blanques.Es tracta d'un turó en forma de piràmide al costat de l'Horta de Sant Joan. Hi ha quadres de Picasso on hi apareix! Es tracta d'una ruta de 3,2 km anada, amb un desnivell d'uns 400 metres, unes 3 hores 30 minuts amb parades.L'excursió comença al convent de Sant Salvador, on es pot deixar el cotxe i visitar-lo abans de començar l'excursió. Just darrera del convent surt un caminet que puja fins les runes de l'ermita de Santa Bárbara. Una mica més amunt trobareu un pal indicador: haureu de girar a la dreta passant per la Balma o la Cova de Sant Salvador. No és recomanable arribar fins la creu de Santa Bárbara amb infants.El Mont Caro és la muntanya més alta de la demarcació de Tarragona. Es pot sortir des de diversos punts de la carretera, on hi ha els refugis. L'excursió és circular. Us recomanem cap a l'esquerra direcció Fredes (cap a la dreta direcció el restaurant és més feixuga).Es pot arribar gairebé al cim amb cotxe (per si cal fer una expedició de "rescat" pels més menuts).Fotos: Xavi Cazorla (foto 1), Arnau Urgell (foto 2) Rosa Cabarrocas (foto 3), Arxiu NG (foto 4) Anna Cartanyà (foto 5), @ Conplanesyaloloco (foto 6), Josep M. Montaner (foto 7), Aina Font (foto 8), Eduard Ferràs (foto 9), Aïda Massip Castellví (foto 10).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor