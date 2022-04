Albus Dumbledore i l'homosexualitat com a «clickbait»

El queerbaiting (literalment, esquer gai) consisteix a utilitzar connotacions LGTBIQ+ en productes de la cultura popular però sense arribar a consumar-los, desenvolupar-los o, en definitiva, explicar-los". I és en aquest escenari on Rowling, Dumbledore i la trama de la nova saga de l'univers Harry Potter posa els peus a la galleda de la qual la majoria de les productores comercials de Hollywood

expert en perspectiva LGTBI+ i de gènere

El cinema comercial té por de qualsevol polèmica i qualsevol assumpte que els pugui provocar menys rèdit econòmic", assegura. Ell mateix certifica amb diversos exemples d'empreses coneixedores pel públic general, com Marvel i Pixar, que segueixen caminant amb peus de plom -i a estones, coixos- amb aquests temes. En especial, en la manca de diversitat o de les realitats socials que viuen els espectadors. "Fa pena que en pel·lícules comercials com la saga Marvel no hi hagi hagut, fins a Eternals, una parella homosexual. És una cosa que han d'afrontar aviat, i crec que la llei del don't say gay a Florida pot ser un punt d'inflexió perquè decideixin fer-ho", lamenta Zurro.

Dumbledore i Grindelwald: el símptoma d'un problema major?

Durant anys, la comunitat LGTBIQ+ s'ha conformat amb aquestes concessions minúscules, tan subtils com anecdòtiques, perquè és al que està acostumada", exclamava Sanguino a Vanity Fair. Una tàctica, una estratègia, un vull-però-no-puc, considera Serrano. En canvi, per a Zurro no és un reclam, però sí que considera que la saga és incapaç d'explorar la relació de tots dos d'una manera natural. "Ja n'hi ha prou del subtext, afrontem aquests temes amb valentia i normalitat", indica.

Jude Law, en el segon film de la saga Foto: Warner Brothers



La confirmació total de l'homosexualitat de Dumbledore respon a decisions creatives, però també a decisions comercials. Rowling va explicar per primer cop quina era l'orientació sexual del director de Hogwarts el 2007, en una lectura de la seva última obra. Va afirmar que sempre havia escrit el personatge tenint molt present aquests elements, però en cap moment de l'escriptura, de la saga literària o de les pel·lícules posteriors es pot confirmar cap escenari on es representi la seva homosexualitat. Tampoc es deixava entreveure. Només va començar a notar-se -alguna cosa- quan apareix el personatge de Grindelwald.



"Rowling és molt conservadora, tant ella com la seva història", explica Serrano, que critica les decisions empresarials que acaben capitalitzant les sexualitats del col·lectiu LGTBIQ+. "El món mainstream del cinema també ho és, en les seves pràctiques i formes. Ara hi ha cert aperturisme, pero el que manifesta és que només instrumentalitzen la identitat sexual, com és el cas de Dumbledore", remarca. És innegable el canvi de tendència de la indústria cinematogràfica, molt més oberta que un parell de dècades enrere, però també es fa evident les mancances d'aquest suposat aperturisme.



Històries subtils, a mitges, fent interpretar l'espectador en contraposició a les relacions heterosexuals que podien aparèixer en la mateixa pel·lícula que es presentaven aquests problemes. Identitats perdudes, trames incompletes o connotacions maniquees són els principals elements criticats per un col·lectiu que agraeix els gests, se'ls apropia, però els considera insuficients. "No existir, aquest és el problema", sentenciava Sanguino.

