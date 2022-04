Matar Putin

Quan l’any 1968va escriure en Judicis finals, “Ja no s’estila el regicidi. Allò de Kennedy fou un anacronisme”, encara faltaven 27 anys per a l’assassinat del primer ministre israelià,, i 33 per al del president del Congo,. Ni l’un ni l’altre foren ‘reis’ com Kennedy, solemnement ungit per l’assagista, ni les seues morts van tenir la transcendència de la del dirigent nord-americà.Fet i fet, la deva causar una enorme commoció internacional i va suposar un seriós avís per als que somiaven amb una Amèrica més justa i un món en pau. El monarca americà va frenar una guerra nuclear i, possiblement, només possiblement, si hagués guanyat un any després les eleccions hauria aturat la criminal invasió deTal vegada per tot açò un altre “rei” màrtir com ho fouva dir que la seua desaparició imposava a tots els éssers humans l’obligació de “derrotar l’odi, la violència i la intolerància”.Darrerament, alguns analistes han assegurat que l’única cosa que podria posar fi a la invasió d’i la seua imprevisible deriva -una tercera guerra mundial?- seria la mort en alguna forma de. Costa d’imaginar, però, unen contra seua. Un colp promogut per qui? Per mitja dotzena d’oligarques? Per unes desenes d’oficials? Amb quin objecte? I, després, què o qui?També sembla impossible un aixecament civil en un país tan cansat com enardit per la guerra que, a més, bufat de propaganda aplaudeix la decisió de Putin com un inevitable acte d’autodefensa. No, no hi haurà segurament cap regicidi a. On potser sí que n’hi haurà un és ai en qualsevol cas serà, sens dubte, en ple segle XXI, un amarg anacronisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor