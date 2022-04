70 grams d'oli de coco

50 grams de xocolata negra

40 grams d'ametlles laminades

70 grams de flocs de civada (es poden substituir per quinoa)

2 cullerades de cacau pur

Opcional: una mica de sal i una mica de vainilla

Escalfem l'oli de coco, la xocolata i el cacau a foc lent. Barregem bé.

En un bol barregem tots els ingredients secs. Hi afegim la barreja d'oli de coco. Barregem bé i ho guardem a la nevera uns 3-4 minuts.

Formem els nius fent servir els motlles de paper de magdalenes, els posem en un plat i els guardem a la nevera (mínim 5 hores).

Els decorem al gust.

Per conservar-los: els nius es poden guardar a la nevera uns 4-5 dies.

La Setmana Santa -com el Nadal- és una d'aquelles setmanes del calendari en què es menja de més, sobretot dolços. Qui ha dit que enguany també hem d'acabar rodolant de tanta xocolata? Qui ha dit que no es pot fer unaque siguiLa Myrto Kalle ens ensenya a fer una. Amb flocs dei alguns ingredients més pots arribar a fer un esmorzar o unperfecte i deliciósEs tracta d'una receptaque es pot adaptar molt. Si tens criatures una mica més grans o ho prefereixes també es pot posar una mica de. Si veus que fer la forma dels ous és massa complicat sempre hi pots posar un ou de xocolata ja fet.Pots adornar la teva mona amb uno el "" que més t'agradi. És cert que sí que necessitem 8 motlles de paper per fer magdalenes que ens ajudaran a donar la forma a la mona. Per decorar-la, et proposem: ous petits de xocolata, nabius coberts amb xocolata blanca, gerds...

