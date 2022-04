El Marroc col·loca la bandera espanyola al revés en el sopar amb Sánchez

ha reblat l'acostament alimpulsat pel canvi de postura entorn delamb un acord entre ambdós països que permetrà reprendre la col·laboració en matèria de control de la migració i la reobertura gradual de les fronteres de. Amb motiu d'encetar aquesta nova etapa, el president espanyoli el rei marroquíes van reunir aquest dijous al país del segon.Entre els actes de l'agenda de la visita de Sánchez al Marroc, la cloenda era un sopar amb Mohamed VI i representants de la diplomàcia marroquí que ha tingut una curiositat inesperada. Darrere dels assistents alhi havia lesdels dos països, però l'ha estat col·locada -no se sap si voluntàriament o involuntàriament- al revés. En tot cas, un gest important tenint en compte com es cuiden els detalls en actes diplomàtics.A banda de lade les fronteres i de la recuperació "gradual" del flux de persones i mercaderies, també es reprendran les connexions marítimes i els preparatius de l'operació. L'acord estableix reactivar el grup permanent de migració i crear-ne de nous per abordar aspectes econòmics, d'infraestructures, culturals o de l'àmbit esportiu, entre d'altres. La tasca de tots aquests grups s'acabarà de dirimir en unaentre els dos executius que tindrà lloc "abans d'acabar l'any", segons ha explicat Sánchez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor