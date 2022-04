CaixaBank alerta del «canvi radical d'escenari» per la guerra d'Ucraïna

El president de, ha assegurat aquest divendres que laha causat un "canvi radical d'escenari" per a l'economia mundial, i particularment per a l'europea. Durant el seu discurs davant la Junta General d'Accionistes de l'entitat, celebrada a València, el directiu ha reconegut que el panorama econòmic és deencara que ha destacat que CaixaBank l'encara amb una situació de solvència i optimisme. Quan es compleix un any de la fusió de l'entitat barcelonina amb Bankia, Goirigolzarri ha ressaltat la integració "en temps rècord" d'ambdues companyies, operació que ha qualificat de la major de l'història bancària d'Espanya."La nostra estimació actual per a l'economia espanyola suposa una rebaixa de creixement del PIB d'1,3 punts percentuals,", ha reconegut el president de CaixaBank. En aquest sentit, ha alertat que els efectes de la invasió russa sobre Ucraïna van més enllà de l'impacte que pugui tenir de forma directa en l'economia. "No hi ha dubte que el que estem vivint suposarà canvis geoestratègics de gran importància per al món i molt especialment per a Europa", ha apuntat.Tot i aquest panorama, Goirigolzarridavant el conflicte reforçant la seva autonomia. En aquesta línia, ha afirmat que el sector bancari espanyol encara aquest escenari complex en millors condicions que el 2008, durant l'anterior etapa de crisis.Per al que fa a CaixaBank, ha destacat que està en una situació de partida particularment positiva gràcies al seu volum de negoci, que s'ha doblat els darrers anys.que és fonamental en contextos de volatilitat i incertesa", ha apuntat el president de l'entitat abans de dir que encaren el futur amb "serenitat".Un altre dels temes d'actualitat que ha centrat la intervenció de Goirigolzarri davant els accionistes és el de la bretxa digital. En aquest sentit, ha promès que Caixabankni tancarà oficines en municipis on sigui l'única entitat present, una reclamació de les zones més despoblades del país.Per al que fa a la remuneració als accionistes, el directiu ha proposat a la Junta d'Accionistes la distribució deEn total, CaixaBank preveu repartir entre els seus accionistes un total de 1179 milions d'euros, que representa el 50% del resultat consolidat del banc.En el seu torn d'intervenció, el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, s'ha sumat als avisos sobre el context econòmic que ha llançat Goirigolzarri i ha destacat també la. "CaixaBank és ara un referent europeu", ha afegit.Paral·lelament, Gortázar ha afirmat que els ingressos dels negocis principals de l'entitat van sumar el 2021 un total deTambé van créixer els ingressos per comissions i el negoci assegurador. Malgrat això, ha destacat que no s'han increment les comissions bancàries i el seu augment es deu, ha dit, a l'augment de l'activitat.

