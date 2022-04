El govern espanyol defensa el consum «moderat i responsable» d'alcohol a la dieta mediterrània

Elsempre que es produeixi dins d'una. Així ho ha apuntat en una resposta parlamentària l'executiu de Pedro Sánchez a una qüestió plantejada pel Grup Popular."Des deles defensa la importància del consum moderat i responsable del vi, la cervesa i les begudes espirituoses, en el marc d'una dieta sostenible, rica i equilibrada, com és la nostra dieta mediterrània", justifica l'executiu per escrit. La diputada popularhavia sol·licitat conèixer la posició del govern en relació amb la qualificació del vi -i la resta de begudes alcohòliques- com a "".L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, va assegurar que el possible etiquetatge del vi com a cancerigen "no és un atac contra cap cultura gastronòmica". Després de la votació el passat febrer, el PP va aconseguir aturar a Europa que es qualifiqués el consum moderat d'alcohol com a perjudicial per a la salut.

