«Caos» i gent «demanant ajuda al passadís»: així va ser el col·lapse la residència de Tremp

"Va ser un. Ningú coneixia el pla de contingència, ningú tenia EPIs i només els donaven". Això és el que, segons l'advocat de l'acusació popular, Xavier Prats, han declarat treballadores de la residènciade Tremp, on el novembre de 2020 Ho han fet aquest divendres al, en la causa oberta per un delicte contra lacontra l'exdirectora i l'exresponsable d'Higiene Sanitària del centre. Prats també ha explicat que treballadores citades avui han reconegut que es van trobar "", que no sabien qui treballava i qui no, que no van rebrei que "hi haviaal passadís”.En total està previst que declarin. Aquest divendres ho han fet nou i una altra desena estan citades tant el 19 com el 26 d'abril. Faltarà també algun altre dia que disposi la jutgessa per escoltar les treballadores que havien de comparèixer el 4 i 5 d'abril; unes declaracions que es van suspendre perquè un dels advocats de la defensa estava de baixa.La investigació que ha centrat la jornada d'avui pretén aclarir si durant el brot del novembre de 2020, es va comptar amb els equips de protecció necessaris per treballar amb seguretat. Segons l'advocat, que ha estat present a les declaracions d'aquest divendres, es confirma que no. A més, destaca, amb els testimonis d'avui queda palès, ha dit, quei que això va provocari la mort de 64 residents.Les declaracions d'aquest divendres s'emmarquen en la causa oberta contra dues extreballadores del centre per un. Pel que fa a l'altra causa oberta contra les mateixes investigades, perper la mort dels 64 residents, van declarar al jutjat de Tremp Mossos i responsables de Salut el 31 de març. Aquell dia, els testimonis van ratificar el "descontrol total" que es van trobar a la residència Fiella

