Un ou de rècord per a un any de rècord

PortAventura llueix a la seva entrada l'ou de Pasqua decorat més gran del món, reconegut pel Guinness World Records. Foto: Núria Torres/Mar Rovira

La recuperació dels mercats internacionals

El primer ressort en bitcoins

ja ha iniciat la temporada 2022. Els primers visitants s'han afanyat a entrar alaquest divendres a tres quarts de deu del matí, quan han obert les portes d'accés al parc. Són els primers milers d'un volum de visitants que enguany es preveu de rècord, superant elsEl parc d'atraccions constata la recuperació dels mercats internacionals, sobretot l'-amb un creixement de fins al 40%-, el, i també el nacional, que ajudaran a compensar la pèrdua del mercat rus i ucraïnès. La benvinguda al parc també es fa amb un element de rècord: un gegantesc ou de pasqua, el més gran del món. El complex recuperai estrena el"Estàvem comptant els dies de l'obertura, avui gairebé no hem dormit dels nervis, ens n'anem directe al", diuen entusiasmats la Mireia i el David. Són uns incondicionals del parc. Aquest jove parella deja hi venien de ben petits, des de l'any que va obrir el parc, el. Ara, ja casats, tenen el passi anual i es dediquen a gravar vídeos del parc d'atraccions que pengen als seus blocs.Els ha agafat per sorpresa coincidir amb tants, que predominaven entre els milers de visitants en el primer dia de temporada del parc. També turistes estrangers, sobretot, no s'han volgut perdre l'obertura. L'Aeren i la Nicole, escoceses, han volgut aprofitar les vacances per visitar per primer cop el parc, com l'Eleane, de Dublín, molt emocionada per veure l'És el primer cop que PortAventura aposta amb força per la Setmana Santa amb la novetat del seu primer Easter Celebration amb animació itinerant, decoració temàtica i el gegantesc ou de rècord com a principal atractiu, ubicat a la zona de la, que captava les mirades de tots els visitants. Només al cap d'una hora d'obrir el parc, les cues ja eren ben visibles i algunes atraccions acumulaven més d'una hora d'espera, com el, una de les primeresque es troba el visitant en entrar el parc.A nivell de restriccions sanitàries per la Covid, es compleix la normativa vigent, sentnomés en els espais interiors. Després de rebre ala temporada 2021 -el 83% de procedència nacional-, el ressort espera recuperar les xifres de visitants internacionals aquest any i batre el rècord de. D'aquesta xifra, més de 500.000 visitants eren turistes d'altres països, en especial de, que va acumular el 77% de la quota internacional."Enguany fem una aposta molt important per França, està creixent entre un 25% i 30% per Setmana Santa i un 15% i 20% pe a l'estiu, té un comportament millor del què esperàvem, però sobretot l'anglès, amb creixements del 35% i 40%; i això compensarà la caiguda del rus i ucraïnès, que representa un 3% o 4% del total de les visites i esperem recuperar amb altres mercats", afirma el"Esperem tenir un any rècord, volem liderar la recuperació definitiva amb nivells prepandèmia, 2021 va ser un any de transició per a nosaltres, en el qual van aconseguir assolir; de cara al 2022 esperem, en especial del francès i l'anglès", destaca el director general del complex, que també preveu una venda de 408.000 habitacions als hotels del ressort, que ja han començat a rebre els primers ostes.Aquest divendres és el primer dia que els hotels accepten el pagament en bitcoins, situant-se com el primer ressort on es pot pagar amb la moneda virtual. També en aquesta temporada s'han posat en marxa nous espectacles, com Destination Dance al gran teatre de l'àrea de la Xina. Entre les grans apostes de PortAventura en matèria d'inversions, el parc inaugurarà enguany la, equivalent a nou camps de futbol, que donarà servei a un terç de l'energia que utilitza el complex.

