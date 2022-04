Alerta a la central nuclear d'Ascó per un problema en el sistema de refrigeració del reactor

Laha notificat al) unen elsdeldel. Segons un informe, el temps de resposta dels detectors de temperatura per termoresistència és de 5,2 segons.Es tracta d'un temps lleugerament superior al que estableix l'Especificació Tècnica de Funcionament 3.3.1 (ETF), que apunta que els sensors haurien d'alertar d'incidències en un temps màxim de cinc segons. Per aquest motiu, l'ha declarat inoperable el canal on es troben aquests elements.Segons el, la incidència -classificada com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears i radiològics- no ha tingut afectacions ni els treballadors ni en el medi ambient.

