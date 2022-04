Imputats els empresaris enriquits amb comissions per la venda de mascaretes a l'Ajuntament de Madrid

El jutge imputa els empresarispel cas de les comissions milionàries que van cobrar amb la venda de mascaretes i contractes sanitaris. El preu finalpagats per l'Ajuntament de Madrid després de signar tres contractes amb l'Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid. El magistrat dels jutjats de la Plaça de Castillade tots dos empresaris en el que s'inclouen tots els articles de luxe comprats a partir del cobrament d'aquestes comissions.Medina s'hauria beneficiat d'una comissió d'un milió d'euros, diners que va fer servir per comprar, segons la Fiscalia, un iot model Eagle 44, anomenat "Fira" i pel qual va pagar 325.515 euros. A més, va destinar 200.000 euros en la compra de bons bancaris., quan lva subscriure un conveni amb l'Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid SA pel qual aquesta es comprometia a garantir el subministrament de material sanitari i de seguretat per al personal del Consistori, organismes autònoms i empreses dependents. El cas esquitxa l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, per l'amistat d'un familiar seu amb Medina.Per la seva banda,destinant-los principalment a la compra de 12 vehicles d'alta gamma com Ferrari, Mercedes, Lamborghini o Aston Martin per un total de dos milions d'euros; tres rellotges Rolex per un total de 42.450 euros; cinc nits d'hotel a Marbella amb un cost de 60.000 euros i una casa de luxe a Pozuelo per valor de més d'un milió d'euros.

