El govern espanyol ha anunciat que presentarà en breu una proposta perfins a l'equivalent al 2% del PIB, però aquest augment pressupostari divideix la societat espanyola i, en concret, només satisfà als. Així ho reflecteix una enquesta delfeta pública aquest divendres, segons la qual un 47,3% d'espanyols defensa la mesura per preparar-se per a futures amenaces, però un 46,6% ho rebutja i d'aquests, un 12,2% fins i tot demana retallar la despesa militar.Pel que fa als diversos electorats, escassament avalen incrementar la partida els votants del(76%),(82%) i(73%), mentre que els delpresenten opinions diverses, ja que la meitat ho rebutja i el 43% ho veu bé. Pel que fa a la resta de grups que van donar suport a la investidura de, l'oposició hi és clarament majoritària, tant a(81%) com a(89%) o(86%). Pel que fa altres forces com, la mostra és molt petita, però la que es recull també rebutja clarament l'augment.Pel que fa a altres qüestions recollides en l'enquesta, molt centrada en la, la meitat d'espanyols creu que existeix risc que se'n desencadeni una, possibilitat que el 42% rebutja. En tot cas, un 87% afirma que l'exèrcit rus està cometenti fins i tot un 40% tem que estigui usantmassiva prohibides. Per tot això, un 84% opina que s'hauria de portari un 61% defensa que la Unió Europea hauria de disposar d'un exèrcit propi.Altres elements abordats pel CIS són la gestió de lai la valoració que se'n fa és molt bona, ja que un 90% d'enquestats la veu molt o bastant positiva. En relació als, tres de cada quatre espanyols afirmen que hi ha sectors que n'estan generant alarma, per bé que un 47% també tem que la guerra afectarà en l'arribada d'aliments i productes de primera necessita i un 56% que ho farà en relació als carburants. En tot cas, un 86% defensa la mesura presa deper llei.​​​​​

