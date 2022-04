Pink Floyd torna a la música per la guerra d'Ucraïna i recupera l'essència de «The Wall»

Considerada per molts com la millor banda de rock de la història,és un símbol que representa molt més que un corrent musical concret. La banda deva suposar la banda sonora d'un moviment social i polític de canvi durant la segona meitat del segle XX. Des del seu primer àlbum(1967) fins a la cúspide de la seva carrera, amb el disc(1979) -que donaria nom a una de les seves cançons més famoses i a una pel·lícula-, ls'ha mantingut durant gairebé quatre dècades després de la seva dissolució el 1985.Ara, la guerra d'Ucraïna ha incentivat el seu retorn amb una cançó especial per a recaptar fons per ajudar la població ucraïnesa., Pink Floyd ha estrenat una nova cançó:Els fans no podran escoltar una altra vegada la mítica veu de Roger Waters, però es podran retrobar amb dos dels seus membres més llegendaris., amb Nitin Sawhney als teclats i una extraordinària interpretació vocal d, de la banda ucraïnesa Boombox, per compondre aquesta cançó en llengua ucraïnesa.La cançó utilitza la veu de Khlyvnyuk a través d'un "sampleig" per vertebrar el ritme i el missatge, de clar suport a la població que pateix l'agressió de Rússia. Gilmour, que té lligams familiars amb Ucraïna,del cantant -que interpretava un tema, amb una ciutat en ruines i en silenci- i va decidir que era "hora d'actuar"."Nosaltres, com molts, hem sentit la fúria i la frustració d'aquest acte vil que un país democràtic, independent i pacífic sigui envaït i el seu poble assassinat per una de les principals potències del món", ha explicat en declaracions a. Tots els beneficis que la banda britànica obtingui de les reproduccions i de les visualitzacions seran destinades de manera íntegra a donar suport a la defensa d'Ucraïna.

