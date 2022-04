El 60% dels comerços apugen els preus dels productes per l'alça de l'energia

Altres notícies que et poden interessar

Elsen el seu negoci per l'i pel fre al consum que provoca la inestabilitat geopolítica per l'inici de la guerra d'Ucraïna. Eli elss'han disparat en els últims mesos, perjudicant no només els sectors més intensius en ús energètic sinó també altres com el comerç, provocant quei a reduir els seus marges.Així ho denuncia una enquesta elaborada per la patronal Pimec entre els seus socis i que conclou queper la guerra d'Ucraïna i un. En aquest sentit, el 96,90% dels establiments percebenper les tensions geopolítiques actuals, fet que afecta en les seves decisions de compra, ja que el comerç és un sector que nota directament "qualsevol alteració", ha dit la directora de PIMEComerç, Pilar Mínguez.Aquest fre del consum és especialment perjudicial en un moment en què els negocis estan notant l'. Un 43,20% dels consultats està rebententre un 10 i un 20% més cares. Segons Mínguez, a banda deel sector té poc marge a l'hora d'implementar grans canvis per estalviar despesa energètica. "El rebut de la llum és un problema per un petit comerciant", ha lamentat Mínguez.Els sectors que més estan patint la pujada energètica són el de laamb un 97,12% d'empreses afectades; seguits de l'activitat(95,8%), del de(84,17%)(78,85%). L'enquesta recull l'impacte directe de l'augment de l'energia, és a dir del consum propi, però també l'indirecte com el, elo lesLa patronal ha demanat a les administracions que busquinper a un problema que ja està provocantentre les empreses associades. En aquest sentit, el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha lamentat que "després de dos anys terribles" per la pandèmia els comerços hagin de fer front" a unabrutal i a una guerra al costat de casa". "No estem en un moment dolç", ha afirmat.Segons Goñi, els comerciants van intentar en un inici no repercutir l'increment del cost energètic en els preus finals, però en veure que passaven els mesos i "continuaven disparats" s'hi van veure obligats. ". Per tant, en alguns casos hem hagut d'apujar preus de la manera més ajustada possible i menjant-nos benefici", ha dit.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor