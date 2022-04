a ha anunciat aquest divendres que,l, estaràde la ciutat. L’objectiu, segons el consistori, és “facilitarde convivència més” i amb. Lessón lade la regió occidental del Mediterrani i representenLa mesura s’aplicarà en: laconsistirà en unaper a donar a conèixer la prohibició i aprofitar per a conscienciar dels beneficis per a la salut i el medi ambient de la mesura, es farà. Lacomençarà ali laja entrarà plenament en. El seguiment el faran lai l’Lade l'Ajuntamenti la, aprovada el 31 de març i quealsregular i sancionar el tabac a les platges., ha explicat que lesprevistes ronden els, similars, per tant, a les que ja s'imposen a les persones que fumen a prop de parcs infantils. Tot i això, diu que. Primer, s'avisarà a la persona de la mesura i el que comporta no fer-hi cas i, en cas de no obeïr, aleshores sí que se sancionarà.La decisió es pren després que l'Ajuntament fes unabarceloní. El consistori qualifica els resultats de "bons":ho va valorari, a més a més, també es va evidenciar unaa les platges. L'anàlisi es va fer a través d'enquestes i observacions dels fumadors de les platges que formaven part de la prova pilot.

