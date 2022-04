Aquest és el procés per extreure una víctima atrapada en un vehicle

Més de 200 intervencions els últims dos anys

en el vocabulari dels, és el conjunt de tècniques que utilitzen per generar espai per tal d'alliberar les víctimes atrapades en un espai. Bàsicament, a l'interior dels vehicles a causa d'. Unes feines que precisen, a més de la destresa i la preparació, de les eines adequades.El caporal del Parc de Bombers de Sabadell,, resumeix com és una actuació tipus en un sinistre, amb el cotxe bolcat i en el sentit de la marxa. El primer pas, explica, és garantir, identificar i controlar tots els riscos com, per exemple, vessaments, amenaces elèctrics o bé vidres a terra, i també possibles caigudes d'elements a la via. "I això ho va cantant al tècnic o els dos que hi ha", remarca. En total hi participen sis o set efectius.Simultàniament, es fa la intervenció i, en paral·lel, el sanitari explica a la víctima qui l'atén, la tranquil·litza i li diu les maniobres que es faran. Quan s'han "neutralitzat" tots els riscos, es prepara l'escenari de. Sempre i quan, en coordinació entre el comandament i el sanitari, el diagnòstic de la persona ferida no sigui crític o estigui inconscient. Així, els dos membres de Bombers consensuen què fer."S'estableix un, que serà el primer en aplicar, amb una durada d'entre 8 i 10 minuts, i que no pot superar aquest temps. I un, que serà el següent, amb un termini d'entre 17 i 18 minuts", explicita Prat. Tot plegat, el sanitari segueix en contacte amb la víctima i informant de la seva evolució "per si cal o no accelerar la seva sortida", subratlla i entren a escena eines com una serra de sabre per retallar la xapa del turisme.La veu del comandament és la que coordina tota l'operativa, però en aquesta fase l'última paraula la té el professional de la salut, per fer l'extracció. "Es protegeixen cantons" del cotxe i "col·loquem el material adequat". És aleshores quan es treuen els guants per uns d'intervenció de nitril per rescatar la persona i encarar la sortida per aquí o per allà. Mentrestant, i malgrat el reduït espai, i les nombroses mans i topades, continua la coordinació entre tots i s'aconsegueixAquest procés, en línies generals, l'han replicat 219 vegades elsels anys 2020, 2021 i fins al març d'enguany, segons dades facilitades pel mateix cos. El 2020, marcat per la Covid, van fer 98 sortides en accidents amb persones ferides i/o atrapades i 96 l'any passat. En el primer trimestre d'enguany n'han fet 25.Aquestes més de 200 actuacions suposen pràcticament el 15% del total que s'han donat a la comarca, sentels altres municipis amb unes xifres de sinistralitat elevades en excarceracions.

