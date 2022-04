Sánchez adverteix Putin des de Barcelona: «Els crims de guerra no quedaran impunes»

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,, ha visitat aquest divendres el centre de recepció de refugiats ucraïnesos desplegat a la. L'alcaldessa de Barcelona,, i la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat,, l'han rebut a ell i a l'extensa comitiva que l'ha acompanyat, per a fer un recorregut per les instal·lacions del complex. En la breu roda de premsa posterior, sense preguntes, Sánchez s'ha compromès a oferir "tota l', lai les" alsi ha assegurat que "".Fins a l'arribada de Sánchez, amb els deu minuts de retard de cortesia, els refugiats i els treballadors intentaven conviure amb normalitat amb el desplegament de premsa i seguretat que ha envaït la Fira. Sota la curiosa mirada dels més petits, els periodistes s'aglutinaven darrere la cinta de seguretat. Amb l'aparició del president, però,. A la trentena de persones que han entrat amb ell, cal sumar la bandada de càmeres que s'han disposat a seguir-lo. Colau i Verge han guiat a Sánchez pel recinte, en un recorregut que ha durat prop de vint minuts. Un dels punts que han visitat és l'que hi ha habilitada.Colau ha volgut destacar "laentre les diverses institucions per fer front a una situació terrible, com la guerra a Ucraïna", alhora que ha agraït a l'executiu espanyol "el seu esforç" davant "aquesta barbàrie". Per la seva part, Verge ha lamentat que "elestanper la, no pel pla del". En aquest sentit, ha apostat per "unper a fer front a aquesta situació".Pedro Sánchez ha assegurat estar "convençut" que Ucraïna resistirà, i fent referència al discurs del president ucraïnès,, de dimarts al Congrés dels Diputats, el líder de l'executiu espanyol ha relacionat els bombardejos a Ucraïna amb "" i ha assegurat que allò que passa a l'est d'Europa afecta tots els països.perel nostre projecte, fonamentat sobre lai els", ha denunciat. Amb tot, Sánchez ha remarcat els valors de Barcelona, a la qual ha atribuït un paper "molt important" en la gestió del conflicte a l'Estat: "vull reivindicar la pau com un valor fonamental de concòrdia entre països". Dit això, tant ell com la seva comitiva han marxat de pressa i corrents. La visita ha durat menys d'una hora.Es tracta de la primera visita de Sánchez a la ciutat comtal des de finals de febrer, amb motiu del Mobile World Congress, quan tot just començava la guerra a Ucraïna. Fins al moment, s’han registrat, tramitat i resolta Catalunya. La majoria, 4.703, a la província de Barcelona. La Fira de Barcelona ja ha atès. Prop de 900, han demanat acollida.​​​​​

