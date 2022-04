El primer tinent d'alcalde de Junts de Palautordera insulta i agredeix un regidor de la CUP

-Un veí del poble li demana explicacions i ell contesta: “Soc el regidor de Medi Ambient de Palau, em dic Enric i no toleraré que es pengin aquestes merdes al poble.” pic.twitter.com/iw3g5J4SBB — CupPalautordera (@PalautorderaCup) April 8, 2022

La CUP vol la dimissió de Pousa

Consensuar una resposta

Un dels cartells de la campanya Passem Revista de la CUP que han provocat els fets. Foto: Cedida CUP

El primer tinent d'alcalde dede l'i regidor de Medi Ambient,, va insultar i agredir dimarts d'aquesta setmana el regidor de la, en un despatx del consistori, segons ha denunciat la formació anticapitalista.D'acord amb el relat cupaire, en un moment de la discussió el tinent d'alcalde es va aixecar de la cadira i cridant va dir "ets un fill de puta", el va empènyer i va intentar donar-li un cop de puny abans de ser aturat per un altre regidor de Junts. En el moment dels fets al despatx hi havia tres regidors més de Junts,, a més d'un company del regidor de la CUP.Davant la gravetat dels fets, Lluís Morales va demanar a Enric Pousa que es disculpés però lluny de fer-ho va exclamar: ", i no retiro res!". Segons la CUP, la regidora Marisol Garcia i el regidor Merlí Garcia van reconèixer l'agressió malgrat intentar justificar-ho degut al moment de la tensió. Els cupaires diuen que tenen l'àudio de la reunió enregistrat amb el consentiment de tots els presents.Elva ser quan el regidor cupaire va demanar explicacions polítiques al tinent d'alcalde perquède la campanya Passem revista sobre els pressupostos de l'Ajuntament de 2022, impulsada per la CUP, on s'aborden temes relacionats amb la gestió municipal com la no aplicació del porta a porta, la problemàtica de l'habitatge, el turisme i el transport.Des de la CUP s'assegura que disposen d'unon es veu Enric Pousa traient cartells i dient a un veí del poble: "Soc el regidor de Medi Ambient de Palau, em dic Enric i no toleraré que es pengin aquestes merdes al poble" (a sota).La CUP considera que el diàleg és el mitjà per resoldre les diferències polítiques pacíficament al si de l'Ajuntament i demanen a Junts que reconeguin públicament la gravetat dels fets ocorreguts. Alhora demanen lad'Enric Pousa: "Reaccionar amb violència física i amenaces davant d'una discussió política és inacceptable i injustificable".Els anticapitalistes són del parer que l'honor de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera s'ha vist afectat per l'actuació del primer tinent d'alcalde i s'han creuat línies vermelles al sí de l'acció política dins l'Ajuntament que demanen que siguin "reparades i restaurades políticament".Els fets han passat en un moment quede Santa Maria de Palautordera,(Junts) es fora del municipi i per aquest motiu ni l'implicat, ni el grup municipal ni la formació política de Junts volen fer cap declaració. Consideren que la situació és prou delicada i per això volen consensuar la resposta quan hagi tornat l'alcalde.L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera està governat per Junts, amb set regidors. A l'oposició hi ha la, amb dos regidors de cada formació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor