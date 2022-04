Salut «gripalitza» la Covid: així s'analitzarà d'ara en endavant

Altres notícies que et poden interessar

El procés de "és ara més real que mai. El coronavirus ja és un més delsque gestiona el Departament de Salut i que habitualmentNo serà una vigilància tan extrema ni exhaustiva com s'estava fent fins ara, tal com passa des de fa més d'una dècada amb altres virus estacionals, com la grip o el virus respiratori sincitial (VRS).El conseller de Salut,, i la secretària de Salut Pública,, han presentat aquest divendres al matí el nou sistema de control epidemiològic a Catalunya. Anomenat-, està basat amb quatre grans eixos i permetrà fer prediccions i anàlisis dels virus respiratoris per obtenir una representació de la realitat vírica en la societat.La tasca principal, segons ha explicat el conseller, la desenvoluparan els. Aquests s'encarregaran del recull de mostresde maneraarreu de Catalunya durant: la representativitat serà per regió, sexe, edat i nivell socioeconòmic dels pacients i permetrà possibles pics d'incidència o brots. Així, les aproximadamentmostres que recolliran els 33 centres d'atenció primària que participen de l'estudi -i posteriorment- representaran el territori.El segon eix passa pelper saber així quina és l'afectació que el virus pot tenir en els hospitals. També s'i, finalment, es crearà unaque permetrà fer prediccions i emetre alertes.Elpermetrà, com dèiem, ferdels virus respiratoris que Salut monitoritza habitualment. Permetrà, doncs, saber quina és laentre la, no només de la Covid, sinó de tots els altres virus que ara tornen a circular -com la grip comuna. La base d'aquest nou sistema és el-el Pla d'Informes de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya- de l'agència de Salut Pública de Catalunya i també elAixí, amb elel Departament de Salut integra elsfins ara que estaven molt. "Tot això ens permetrà", ha explicat el doctor Argimon.​​​​​​

