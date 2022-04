L'Audiència Nacional condemna per tercer cop el PP per la corrupció de la Gürtel

Tercera condemna per la trama Gürtel

L'Audiència Nacional ha condemnat una altra vegada el Partit Popular per les activitats de la trama Gürtel, ara, al municipi madrileny de Boadilla. Segons una sentència de la Secció, de manera unànime, tots els magistrats rebutgen la defensa presentada pel PP i condemnen la formació política que ara lideraper ser partícep lucratiu de la trama. El PP haurà de pagar una multa de 204.198,64 euros.La sentència pel judici a la trama aestableix que el partit i el grup de(el de la trama Gürtel, per això el seu nom) van actuar en una "dinàmica de benefici mutu" que va suposar la "substitució de l'administració per l'entramat criminal" i el "finançament irregular" del partit "a través de fons il·lícits" procedents de "conductes delictives".El tribunalamb les activitats de la trama durant les campanyes municipals i autonòmiques de, a més "d'obtenir benefici fora d'aquestes activitats". L'audiència considera provada l'existència de comissions abonades per empreses i altres pagaments cobrats per càrrecs de les administracions públiques.L'Audiència Nacional condemna fins a 23 persones pels delictes de suborn, la malversació de cabals públics, frau a l'administració, falsedat en document públic i blanqueig de capitals, entre d'altres.. Els magistrats tenen en compte els atenuants de confessió o reparació del dany de la majoria dels condemnats per la trama de Boadilla, excepte per a l'exalcalde del PP,, de qui el tribunal considera que la seva declaració va ser "l'única que no supera el filtre de suficiència mínim", ni ha contribuït "de cap manera a reparar el dany".El cas Gürtel, quan l'Audiència Nacional va considerar provada l'entramat de societats emprat per Correa per aconseguir adjudicacions irregulars de contractes públics en connivència amb responsables del PP a les comunitats de Madrid i Castella-Lleó, l'ajuntament de la capital espanyola i dels municipis madrilenys de Majadahonda i Pozuelo de Alarcón i la localitat d'Estepona.L'extresorer del PP,. El líder de la trama Francisco Correa, va rebre una pena de 51 anys de presó, que es van acumular als 13 que ja estava complint pel cas Fitur. Així mateix, es va condemnar el PP a pagar 245.000 euros com a responsable a títol lucratiu. El Suprem va ratificar la condemna l'octubre del 2020, amb certs matisos.

