Will Smith ingressa en una clínica de rehabilitació per gestionar l'estrès

continua sentgairebé dues setmanes després de laque ha fet la volta al món. Després d'anunciar que feia un pas al costat i renunciava a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, l'actor haSegons el diari britànic The Sun, l'intèrpret ha pres aquesta decisió després de l'incident que va marcar la gala dels Oscars. "L'impacte de la reacció ha colpejat durament a Will, i rebrà. Aquesta és sense dubte", ha explicat una font de Hollywood al diari.Es tracta, doncs, d'unaper part de l'actor en un espai on van rics i famosos i on Smith farà uni aprendrà a. Segons afegeix l'informant, "Smith espera que el debat avanci per poder tornar ii la seva carrera".Per altra banda, un article a The Washington Post assegura que Will planeja", tot i que la seva popularitat ha caigut molt i el seu retorn pot ser complicat. De fet, els Oscar 2022 seran recordats per la bofetada d'Smith a Rock i l'estatueta que va aconseguir l'actor queda en segona posició.

