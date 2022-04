Reus inaugura el primer «escape room» eròtic de Catalunya

"Misteriós, picant i divertit"

Ja ho va dir Oscar Wilde, que la millor manera de lliurar-se de la temptació és caure-hi. Els més apassionats i atrevits tenen una nova cita a la ciutat dea partir d'aquest, manilles i llums de neó formen part de, elque ha arribat a la capital del Baix Camp.Segons apunten els seus impulsors a, es tracta de la primera sala d'aquestes característiques de Catalunya en obrir les seves portes.El misteri en qüestió té lloc en un, obert només per a gent amb poder i que abans ha rebut la invitació corresponent. Una invitació, doncs, que tenen els jugadors de La Tentación. Aquests, a través dehauran d'aconseguir sortir del club en menys d'una hora.Combinant un erotisme suggerent amb proves més tradicionals als escape room, els jugadors hauran d'anar avançant per poder sortir de La Tentación. La sala està pensada per a persones majors d'edat i grups d'entre dues i sis persones i necessita reserva prèvia.La Tentación arriba després de "l'èxit i la consolidació" de La Mussara i Operación Castillejos del grup, que ha apostat per una altra sala i, aquest cop, amb un "toc més trencador" segons apunta a aquest mitjà Snezha Evgenieva, una dels quatre socis. "Amb La Tentación volíem arriscar-nos més, i fer un escape room diferent de les que el públic ja s'ha acostumat; ens hem proposat quelcom diferent, picant i divertit".A partir d'aquest divendres 8 d'abril, i després d'uns dies de proves fer avaluar-ne el funcionament, la sala La Tentación serà oberta als jugadors més agosarats i portarà, per primera vegada a casa nostra, l'erotisme als escape rooms.

