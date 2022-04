Von der Leyen i Borrell traslladen a Kíiv el suport de la UE

Altres notícies que et poden interessar

amb la visita de la presidenta de la Comissió Europea,, i l'Alt Representant de la UE en política exterior,. Tots dos mandataris esamb el president ucraïnès,El viatge oficial coincideix amb la previsible aprovació deldel bloc europeu a Rússia. Serà, per primer cop, un paquet que tocarà l'energia russa, tot i que només està previst que afecti les. Von der Leyen i Borrell segueixen amb aquest viatge la línia marcada per la presidenta del Parlament Europeu,que va ser la primera en visitar Ucraïna des de l'inici de la guerra.Von der Leyen i Borell, doncs, detallaran en persona a Zelenski quines són lesque la UE imposarà a Rússia. El missatge que vol transmetre Von der Leyen al president ucraïnès és la "amb Ucraïna davant la invasió russa", tal com ha informat el portaveu en cap de la Comissió, Eric Mamer.Sobre la visita es coneix també la trobada amb els ministres d'Exteriors i de Defensa ucraïnesos. Borrell assegura que després de visitar Kíiv, la UE "segur que sabrà millor. L'alt mandatari d'Exteriors insisteix que Ucraïna necessita "" i aposta per seguir pressionant Rússia ambi més sancions.Von der Leyen ja va subratllar aquest dimecres a l'Eurocambra que". I és que tot i que de moment el cinquè paquet de mesures contra el govern rus només inclou el carbó, la presidenta de la Comissió Europea mira més enllà i parla ja d'​​​​​

