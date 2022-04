🔴EN DIRECTO



Comparecencia del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, tras su encuentro con el rey Mohamed VI en Rabat, Marruecos. https://t.co/zNxpzqr3xU — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 7, 2022

impulsat pel canvi de postura a l'entorn delamb un acord entre ambdós països que permetrà reprendre la col·laboració en matèria de control de la migració i la reobertura gradual de les fronteres de Ceuta i Melilla. El president del govern espanyol,ho ha explicat en roda de premsa després de la cimera que ha mantingut aquest dijous amb el rei marroquí,a qui ha reconegut el "paper protagonista" en la nova relació entre ambdós països.Sánchez ha remarcat que vol que la nova relació es basi en principis "sòlids", enque permeti la "gestió dels assumptes d'interès" de manera concertada "sense cabuda per als actes unilaterals".A banda de latambé es reprendran les connexions marítimes i els preparatius de l'operació Pas de l'Estret.estableix reactivar el grup permanent de migració i crear-ne de nous per abordar aspectes econòmics, d'infraestructures, culturals o de l'àmbit esportiu, entre d'altres. La tasca de tots aquests grups s'acabarà de dirimir en una cimera d'alt nivell entre els dos executius que tindrà lloc "abans d'acabar l'any", segons ha explicat Sánchez."Iniciem una nova singladura entre Espanya i el Marroc que ens ha de permetre afrontar amb seguretat els reptes però també les múltiples oportunitats per al futur d'aquesta col·laboració estreta entre ambdós països.", ha afirmat Sánchez.El president espanyol no ha dubtat que la política migratòria de l'Estat surt "reforçada" amb l'acostament a Rabat, i ha confiat que no es tornin a produir escenes com les viscudes l'any passat, quan centenars de persones van saltar les tanques fronteres de Melilla en el que es va considerar un relaxament del control marroquí com a

