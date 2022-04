La Fiscalia acusa sis funcionaris de la Generalitat per delicte ecològic per un vessament al Besòs

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella percontra sis funcionaris i càrrecs de la Direcció General de Qualitat Ambiental pel vessament al Besòs el 2019 després de l' incendi de l'empresa de tractament de residus perillosos Ditecsa, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN de fonts de la Fiscalia.En concret, el ministeri públic considera que els funcionaris vande producció de la firma Ditecsaque comportava. No van valorar, afegeix, si l'augment superava els límits legals i opina que això va derivar en unaamb episodis com l'incendi esmentat a la planta de Montornès del Vallès.Aquell incendi va provocar un vessament de dissolvents i substàncies químiques al riu Besòs que va comportar la mort de centenars de peixos. En paral·lel a l'opinió de la Fiscalia, cal recordar que el desembre del 2019, dies després de l'incendi, transcendia que l'empresa havia rebut dues multes , una per qüestió ambiental de 10.000 euros i l'altra per excés d'emmagatzematge de 48.000, segons el Departament deEl Programa d'va determinar el 2018 que Ditecsa no complia les prescripcions com a gestor de residus de l'autorització ambiental integrada. A banda, la planta també està sotmesa a un programa d'inspecció de l'Agència de Residus, que el 2017 va detectar l'excés d'emmagatzematge, envasos buits fora de lloc i manca de traçabilitat en la gestió documental de residus. Cap dels dos incompliments suposaven riscos per al medi ambient.

